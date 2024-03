Am Wochenende eroberten die Sportfreunde Niederwenigern die Tabellenführung der Landesliga Niederrhein 2 zurück. Und auch die kommende Saison wird bereits geplant.

Ein 6:0-Schützenfest gegen die SGE Bedburg-Hau am Sonntag, dazu ein Stolperer von Konkurrent Blau-Weiß Dingden - und schon sind die Sportfreunde Niederwenigern zurück an der Tabellenspitze der Landesliga Niederrhein 2. Die vom Verein gar nicht offensiv ausgerufene Rückkehr in die Oberliga Niederrhein nimmt immer schärfere Konturen an.

Unabhängig davon, in welcher Spielklasse die Mannschaft von Trainer Marcel Kraushaar in der kommenden Saison antreten wird: Der erste Neuzugang für die Spielzeit 2024/25 ist perfekt. Mit Kevin Stinnen haben die Hattinger ein junges Talent verpflichtet. Der 18-Jährige kommt aus der U19 der Spvg Schonnebeck und wird in Niederwenigern die ersten Schritte im Seniorenbereich gehen.

"Nach dem Gespräch mit den SFN-Verantwortlichen wusste ich, dass ich nach Niederwenigern will. In der bevorstehenden Zeit steht meine Entwicklung im Vordergrund", erklärt der Defensivspieler in einer Mitteilung seines baldigen Klubs. "Ich habe ein gutes Gefühl, dass ich bei den Sportfreunden bestmöglich gefördert werde und habe großen Bock auf die nächsten Jahre."

Mit dem Schonnebecker Nachwuchs spielt Stinnen eine starke Runde in der Niederrheinliga. Die Essener belegen nach 20 Spieltagen den fünften Tabellenplatz und sind mit 71 Saisontreffern eine echte Torfabrik.

Mit der Verkündung der Verpflichtung des Youngsters schlossen die Sportfreunde eine turbulente Woche ab. Abgesehen von der zurückeroberten Tabellenführung präsentierten sie mit Marcel Kuhlmann einen neuen Sportlichen Leiter. Der Noch-Trainer des SC Velbert II tritt im Sommer die Nachfolge von Christopher Weusthoff an.

Für Unmut sorgte hingegen eine Entscheidung des Verbands. SFN muss ein Wiederholungsspiel gegen die SpVgg Sterkrade-Nord bestreiten. Das ursprüngliche Duell war im September kurz vor Schluss abgebrochen worden - Niederwenigern führte zu diesem Zeitpunkt mit 1:0. Einen Termin für das Nachholspiel gibt es noch nicht. Am kommenden Donnerstag steht für den Spitzenreiter erst einmal das Rückspiel gegen Sterkrade-Nord an (20 Uhr).