Der Essener Landesligist VfB Frohnhausen stellt sich neu auf. Issam Said wird nach 13 Jahren seine Cheftrainer-Position an seinen Bruder abgeben.

Große Veränderungen an der Raumerstraße: Unabhängig vom sportlichen Abschneiden des VfB Frohnhausen, der sich im Landesliga-Abstiegskampf befindet, wird es zur neuen Saison 2024/2025 zum Stühlerücken kommen.

Issam Said bleibt zwar vorerst Trainer, wird diesen Posten aber spätestens zum 1. Januar aufgeben. "Ab dem 1. Juli 2024 kommt mein Bruder Chamdin Said ins Trainerteam dazu. Er wird meine Rolle einnehmen und ich werde ihm bei allem behilflich sein. Er soll sich austoben und verwirklichen. Chamdin wird alle Abläufe kennenlernen und ich denke, dass er zum Jahresende dann so weit sein wird, dass ich abtreten kann und er dann an vorderster Front als Trainer übernimmt", erklärt Issam Said seinen Plan.

Der 46-Jährige will nach 13-jähriger ununterbrochener Trainertätigkeit beim VfB Frohnhausen in eine andere Rolle im Klub schlüpfen. Said wird sich am 4. Juni bei der Mitgliederversammlung als Präsident bewerben. "Ich hoffe, dass ich dann auch als erster Vorsitzender das Vertrauen der Mitglieder ausgesprochen bekomme", erklärt er.

Chamdin Said, Bruder von Issam, spielt aktuell noch in der Bezirksliga beim 1. FC Wülfrath. Nach der Saison wird sich der 36-Jährige nur noch auf seine Trainerlaufbahn konzentrieren. "Er wird kein Spielertrainer. Er beendet seine aktive Zeit", betont Bruder Issam.

Das ist schon ein großer Teil. Ob Landes- oder Bezirksliga: Wir werden einen guten Kader zusammenstellen und wieder angreifen Issam Said

Ein wahrscheinlich neuer Präsident und Trainer namens Said - aber das ist noch nicht alles, was sich beim VfB Frohnhausen verändern wird. "Wir werden uns viel breiter aufstellen. Jeder wird sein Aufgabengebiet haben. Das wird uns allen helfen. Wir suchen weitere Ehrenamtler, haben zum Glück aber auch schon einige Leute gefunden, die bereit sind hier weiter mitzugestalten", freut sich Issam Said.

Co-Trainer Yassine Temsamani und Torwart-Trainer Taner Özer bleiben nämlich an Bord und werden Chamdin Said als neuen Chefcoach unterstützen. Hinzu kommen Rene Gille als Sportdirektor, der für alle drei Seniorenmannschaften verantwortlich sein wird und Teammanager Recep Ciftci, der sich um das Marketing und Sponsoring in Frohnhausen kümmern soll.

Nicht zu vergessen: die Mannschaft. Trotz der sportlich ungeklärten Zukunft freut sich Said, dass elf Spieler liegenunabhängig zugesagt haben. "Das ist schon ein großer Teil. Ob Landes- oder Bezirksliga: Wir werden einen guten Kader zusammenstellen und wieder angreifen", verspricht der Noch-Trainer und designierte Frohnhausen-Präsident.