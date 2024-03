LL NR 2: Die beiden Letzten verlieren 2:8 und 0:8 - Trio muss für Bezirksliga plane

Borussia Dortmund 1:1 Eintracht Frankfurt 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Drei Teams kämpfen in der Landesliga Niederrhein noch um den Aufstieg in die Oberliga. Derweil kassierten die letzten drei Teams in Summe 21 Treffer.

In der Landesliga Niederrhein 2 haben drei Teams den Anschluss an die rettenden Plätze verloren. Der SV Hönnepel-Niedermörmter plant sowieso schon seit dem Winter für die Bezirksliga. Die derzeitige Mannschaft hat einfach kein Landesliga-Niveau. Das wurde an diesem 26. Spieltag eindrucksvoll untermauert. Nach 90 Minuten beim Spitzenreiter BW Dingden hieß das erschütternde Ergebnis 0:8. Zur Pause stand es bereits 0:4 - für Dingden traf Andre Bugla vierfach. Doch Hö.Nie. war nicht der einzige Klub, der acht Buden schlucken musste. Auch der Vorletzte Sterkrade-Nord ging am Sonntag richtig baden. Bei der SGE Bedburg-Hau hieß es 2:8. Zur Pause stand es 5:1, hier kassierten die Gastgeber Gelb-Rot. Doch auch in Unterzahl reicht es nach der Pause zu drei weiteren Treffern. Levon Kurikciyan war bester Torschütze mit drei Toren. Nach Hö.-Nie. kann auch Sterkrade nun für die Bezirksliga planen bei 16 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Dritter im Bunde ist der FSV Duisburg, auch er wird die Landesliga nach menschlichen Ermessen nicht halten. Am Sonntag gab es ein 1:5 gegen den PSV Wesel-Lackhausen. Duisburg hat 13 Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz - das wird bei zwölf ausstehenden Begegnungen nicht aufzuholen sein. Immer enger wird es auch für den VfB Frohnhausen, der in Lowick mit 0:3 verlor. Die "Löwen" müssen mittlerweile sechs Punkte auf die SG Essen-Schönebeck auf Platz 15 aufholen. Denn die SG gewann ihr Spiel gegen Scherpenberg 2:1. Kommen wir zur Spitze: Hier hat Dingden gegen das Schlusslicht ein Ausrufezeichen gesetzt und gleichzeitig vom Ausrutscher der SF Niederwenigern profitiert. Denn die spielten beim SV Budberg nur 1:1. Allerdings hat Niederwenigern eine Partie weniger absolviert, gewinnen sie die, stehen sie wieder an der Spitze. Zusammen mit dem SV Biemenhorst werden Dingden und Niederwenigern den Aufsteiger ausspielen. Biemenhorst auf Rang drei gewann 1:0 in Mintard und hat nur drei Zähler Rückstand auf Platz eins. Den hat der FC Kray mittlerweile völlig aus den Augen verloren. Beim VfB Speldorf gab es ein 0:1 - die vierte Pleite aus den letzten sechs Spielen. Im letzten Spiel besiegte Arminia Klosterhardt den 1. FC Lintfort mit 3:2. Bereits am Freitag besiegte Steele den ESC Rellinghausen und schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf.

