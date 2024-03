Der VfB Frohnhausen dümpelt so langsam der Bezirksliga entgegen. Auch Trainer Issam Said hat kein gutes Gefühl mehr.

14 Spieltage vor Schluss liegt der VfB Frohnhausen acht Punkte hinter einem sicheren Nicht-Abstiegsplatz zurück. Immerhin: Nur drei Zähler sind es auf Rang 14 - dieser würde am Ende der Saison ein Relegationsspiel um den Verbleib in der Landesliga garantieren.

Dann gibt es noch eine weitere Option: Steigt nämlich nur ein niederrheinischer Regionalligist ab und der SV Straelen würde nicht für die Landesliga melden, dann würde gar der 14. Platz in der Landesliga Staffel 2 am Niederrhein zum Klassenerhalt langen.

"Ja, das sind alles so Rechenspielchen. Aber eigentlich dürfen wir uns mit solchen Dingen zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht beschäftigen. Wir müssen zusehen, dass wir Siege einfahren und direkt drinbleiben. Das wird aber sehr schwer", sagt Issam Said, Trainer und Chef des VfB Frohnhausen.

Am vergangenen Sonntag unterlagen die Essener mit 1:4 beim Tabellenführer Blau-Weiß Dingden. Obwohl Denker und Lenker Issa Issa sowie vier weitere Stammspieler ausgefallen waren, hielt der VfB ein 1:1-Remis. "Leider nur bis zur 80. Minute. Die Jungs haben das super gemacht. Aber dafür können wir uns am Ende des Tages auch nichts kaufen", erklärt Said.

Wir wollen zurückrudern. Ich habe da keinen Bock mehr, viel Geld für irgendwelche Spieler rauszuschmeißen. Vielmehr will ich in der nächsten Saison mit jungen und hungrigen Spielern arbeiten Issam Said

Anfang März beginnt eigentlich die Zeit, in der der Kader für die kommende Saison geplant wird. "Eigentlich", betont Said und ergänzt: "Bei uns ist es schwierig. Stand heute - 5. März 2024 - haben wir ab dem 1. Juli noch keinen einzigen Spieler unter Vertrag. Warum? Ganz einfach: Weil wir nicht wissen, in welcher Liga wir spielen werden. Aber aktuell muss ich von der Bezirksliga ausgehen und langsam anfangen zu planen."

Ob Landes- oder Bezirksliga: Said will die Mannschaft verjüngen und nicht mit anderen Vereinen um die "Stars" buhlen. "Wir wollen zurückrudern. Ich habe da keinen Bock mehr, viel Geld für irgendwelche Spieler rauszuschmeißen. Vielmehr will ich in der nächsten Saison mit jungen und hungrigen Spielern arbeiten", betont er.

Am Dienstag, 5. März, steht ein Testspiel gegen Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen an. Said: "Da sollen die Jungs, die zuletzt weniger gespielt haben, zum Einsatz kommen. Ich freue mich, dass das Testspiel zustande kommt." Anstoß an der Raumerstraße ist um 18.45 Uhr.