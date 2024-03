Der ESC Rellinghausen schwimmt aktuell auf einer Erfolgswelle. Auch mit Blick auf die neue Saison gibt es Grund zur Freude.

Auf sieben Siege am Stück ist die Erfolgsserie des ESC Rellinghausen inzwischen angewachsen. Die Essener haben sich aus dem Abstiegskampf in die Spitzengruppe vorgearbeitet. Vom Aufstieg will Trainer Sascha Behnke zwar nichts wissen, zumal das Spitzenduo der Landesliga Niederrhein 2, SF Niederwenigern und BW Dingden, sechs und acht Punkte entfernt liegt.

Doch inzwischen dürfte der Klassenerhalt so gut wie sicher sein und der ESC kann entspannt die Planungen für die kommende Saison angehen. Wobei er das längst getan hat, denn am Montag präsentierte Rellinghausen drei Vertragsverlängerungen mit Signalwirkung.

Mit Dominik Huxholt, Niklas Piljic und Simon Neuse bleiben die drei Kapitäne über den Sommer hinaus beim ESC. Die Führungsspieler haben ihre Zusage für die kommende Saison gegeben - als erste Spieler aus dem Kader.

Das Trio sei auf und neben dem Platz "immens wichtig", betont der Verein vom Krausen Bäumchen in einer Mitteilung. "Sie gehen mit ihrer Leistung und ihrem Einsatzwillen stets voran, verstehen es aber auch, die Mannschaft zu führen und beieinander zu halten."

Und das bereits seit langer Zeit. Der 29 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler Huxholt und der 26-jährige Abwehrmann Piljic absolvieren derzeit ihre sechste Spielzeit in Rellinghausen. Verteidiger Neuse (25 Jahre) spielt seit 2017 für den ESC - mit einer zweijährigen Unterbrechung, in der er für den ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga auflief.

Ob ihm in Zukunft auch mit Rellinghausen gelingen wird? Mit Blick auf den Rückstand auf die Tabellenspitze fraglich. Zumal Trainer Behnke am Montag gegenüber RS zu bedenken gab, "dass uns die Mittel fehlen". Allerdings betonte der Coach auch: "Meine Jungs sollen träumen. Dafür ist der Fußball da. Beim Lotto darfst du schließlich ja auch auf den großen Gewinn hoffen, ohne dass man völlig herumspinnt."

Weiter geht es beim ESC erst einmal mit einem Stadtderby. Die SG Schönebeck kommt am Sonntag (15 Uhr) ans Krause Bäumchen.