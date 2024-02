Landesliga Niederrhein 2: Vor Stadtderby legt der FC Kray nochmal nach

Am Sonntag geht es für den FC Kray in der Landesliga Niederrhein 2 weiter. Zuvor kommt noch ein Mann vom Ligakonkurrenten.

Mit dem 2:4 bei der SGE Bedburg-Hau verpasste es der FC Kray in der Landesliga Niederrhein 2, den Druck auf die Spitzenteams zu erhöhen.

Nun geht es am Sonntag zu Hause im Stadtderby gegen den ESC Rellinghausen. Dort möchte man es besser machen als zuletzt. Sieben Punkte beträgt der Abstand zum Spitzenreiter BW Dingden.

Vor der Partie gab der FCK noch einen Zugang bekannt. Der 21-jährige gebürtige Nigerianer Bright John Essien wechselt nach Essen. In der letzten Saison lief er für den FSV Duisburg auf. “Bright ist ein sehr dynamischer Spieler, der mit seinem linken Fuß viel Tempo über die linke Seite bewirken kann, sowohl defensiv als auch offensiv", erklärt Krays Trainer Sebastian Amendt. "Wir hatten in der letzten Saison beim Spiel in Duisburg schon einen ersten Eindruck und sind nun über die linke Seite noch variabler. Er zeigt sich sehr engagiert und lernbereit, und wir freuen uns, dass er unser Spiel bereichert.”

Vielleicht schon gegen Rellinghausen. Amendt vor den 90 Minuten: "Ich erwarte mit Rellinghausen, gerade nach den Neuverpflichtungen, die sie getätigt haben, einen verstärkten Gegner, der uns sicher fordern wird. Wir haben am vergangenen Wochenende sicher kein gutes Spiel absolviert und müssen dementsprechend schauen, dass wir am Sonntag besser und klarer in unsere neuen Abläufe kommen. Man spürt schon die Änderungen, die wir aufgrund der nicht zur Verfügung stehenden Spieler vorgenommen haben; und daran geht es, weiter zu arbeiten und ich hoffe, dass das letzte Spiel aus den Köpfen der Spieler raus ist und wir voll fokussiert in das Derby gegen Rellinghausen gehen. Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft eine gute Reaktion zeigen wird.“

Das Hinspiel in Rellinghausen gewann Kray mit 1:0. Zum Personal: Mittelfeldspieler Noah Schulz kehrt zurück, fehlen werden die verletzten Marc André Gotzeina und Youssef Kamboua.