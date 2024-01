Der ESC Rellinghausen und Trainer Sasche Behnke verlängern ihre Zusammenarbeit erneut.

Der ESC Rellinghausen setzt auf Kontinuität und verlängert den Vertrag mit Cheftrainer Sascha Behnke um zwei Jahre. Der 45-Jährige ist bereits in seiner sechsten Saison als Rellinghauser Trainer tätig.

"Wir freuen uns, dass wir die erfolgreiche Arbeit mit Sascha fortsetzen. Sascha hat über viele Jahre hervorragende Arbeit beim ESC Rellinghausen 06 abgeliefert und über viele Spielzeiten hinweg aus der Mannschaft eine verschworene Einheit geformt, die vom Teamgeist und Einsatzwillen lebt. Unter Sascha konnten regelmäßig talentierte junge Spieler integriert und zu festen Größen in der Landesliga geformt werden. Diesen Weg möchten wir konsequent gemeinsam fortsetzen, wobei die weitere Entwicklung der jungen Mannschaft nach wie vor im Vordergrund steht", freut sich der 1. Vorsitzende Velican Özgür über die Zusage Behnkes.

"Ich fühle mich im Verein wohl, weshalb man da als Trainer und Mensch natürlich gerne weitermacht. Ich habe stets und in allen Phasen die Rückendeckung des Vereins gespürt. Sei es als man Zweiter wurde oder richtig unten drin hing - man wird nicht in die positive Richtung verrückt oder stellt im Negativfall alles in Frage", erklärt der Trainer selbst seine erneute Verlängerung.

Seit 2018 steht Behnke für den ESC an der Seitenlinie und hat den Klub in der Landesliga etabliert. In den letzten zwei Saisons schnupperte Rellinghausen erst an der Oberliga (2. Platz 2021/22) und schrammte dann haarscharf am Abstieg vorbei (Klassenerhalt mit zwei Punkten Vorsprung 2022/23).

Unsere Ziele bleiben die gleichen. Wir wollen den Verein auf gesunden Beinen wissen und auf noch gesündere und dickere Beine stellen. Sascha Behnke

In der laufenden Saison überwintert der ESC Rellinghausen als Elfter, das Polster auf die Abstiegsplätze ist aber noch kein beruhigendes. Nach der Hallenstadtmeisterschaft und einigen Testspielen geht es dann am 11. Februar gegen Schlusslicht Hönnepel-Niedermörmter direkt um wichtige Zähler.

Auch langfristig bleibt das Etablieren in der Landesliga Priorität. "Unsere Ziele bleiben die gleichen. Wir wollen den Verein auf gesunden Beinen wissen und auf noch gesündere und dickere Beine stellen", erläutert Behnke. Große Ziele vermeidet man beim ESC. "Wir wissen, dass wir in Rellinghausen die Oberliga nur sehr schwer stemmen könnten. Es geht darum, den Verein kontinuierlich zu verbessern, indem man die Spieler verbessert und auf junge Akteure setzt. Was sich daraus entwickelt muss man sehen. Unser erstes Ziel ist es, mit unten nichts zu tun zu haben."

Neben dem Platz will Behnke den Klub ebenfalls weiterentwickeln. "Ansonsten ist es mir wichtig, ein familiäres Umfeld zu schaffen. Zwischen Trainerteam und Mannschaft ist nach letztem Jahr wieder etwas zusammengewachsen, das passt", berichtet der ESC-Coach.