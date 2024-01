Beim SC Westfalia Herne geht es zum Jahresbeginn 2024 Schlag auf Schlag: Ein Stürmer geht, ein neuer Angreifer kommt.

Kimaz Hamza, mit zehn Toren in 14 Spielen sowie drei Vorlagen bester Torschütze und Scorer des SC Westfalia Herne verlässt den Landesligisten Richtung Bezirksliga-Tabellenführer FC Roj nach Dortmund. RevierSport berichtete.

Die Reaktion der Herner folgt prompt: Wie RevierSport erfuhr, wird die Westfalia in den nächsten Stunden Gordon Wild als Winter-Zugang Nummer drei vorstellen.

Wild stand zuletzt beim Oberligisten TuS Bövinghausen unter Vertrag. Hier arbeitete er mit seinem alten und neuen Trainer Christian Knappmann zusammen. Der 28-jährige Wild erzielte in zehn Einsätzen drei Tore für Bövinghausen.

Der Stürmer kann in seiner Karriere auf fünf Drittligaspiele für den MSV Duisburg, zwölf Regionalliga-Begegnungen für den 1. FC Bocholt und auch ein MLS-Match für Los Angeles Galaxy zurückblicken. Ab sofort geht es dann für Wild mit Westfalia Herne um den Aufstieg in die Westfalenliga. Aktuell liegt der Traditionsklub fünf Punkte hinter Spitzenreiter Vestia Disteln zurück.

Vor Wild hatte die Westfalia bereits mit Jeron Al-Hazaimeh und Marcus Piossek (beide ebenfalls zuletzt TuS Bövinghausen) schon zwei Ex-Profis für das Unternehmen Westfalenliga-Aufstieg verpflichtet.

Bövinghausener Zusammenkunft am Schloss Strünkede

Innenverteidiger Al-Hazaimeh, der in dieser Saison auch als Stürmer zum Einsatz kam, knipste in 16 Oberligaspielen fünfmal für Bövinghausen. Insgesamt kommt der 31-Jährige auf 128 Einsätze in der 4. Liga. In der 3. Liga kommt Al-Hazaimeh für Klubs wie Sportfreunde Lotte, SV Meppen und Preußen Münster auf 162 Begegnungen.

Der 34-jährige Piossek hat auch einiges vorzuweisen: Er kommt auf satte 299 Begegnungen in der 3. Liga. Der Offensivspieler erzielte auch 46 Tore und bereitete 35 weitere Treffer in der dritthöchsten deutschen Fußball-Spielklasse vor. In der laufenden Spielzeit kam der gebürtige Pole auf 16 Einsätze (ein Tor) für den TuS Bövinghausen. Beim Dortmunder Oberligisten fungierte der ehemalige Preußen-Münster-Profi Piossek zeitweise auch als Knappmann-Assistent. Nun treffen sich Wild, Al-Hazaimeh, Piossek und Knappmann am Herner Schloss Strünkede wieder.