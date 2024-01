Westfalia Herne: 14 Spiele, 10 Tore - bester Torjäger verlässt den Klub

Der SC Westfalia Herne muss in der Landesliga-Restrunde auf seinen bisher besten Torschützen verzichten.

14 Spiele und zehn Tore, drei Vorlagen: Mit dieser Bilanz verabschiedet sich Kimaz Hamza vom Landesliga-Zweiten SC Westfalia Herne Richtung Bezirksliga-Tabellenführer FC Roj nach Dortmund.

Hamza kam erst im Sommer 2023 von Türkspor Dortmund nach Herne. Doch nach dem Trainerwechsel von Hayrettin Celik zu Christian Knappmann spielte der Torjäger in Knappmanns Planungen keine große Rolle mehr. Immerhin hatte der neue Westfalia-Coach mit Marcus Piossek und Jeron Al-Hazaimeh (beide TuS Bövinghausen) auch zwei neue Offensivkräfte verpflichtet.

Nach 15 Spielen gab Herne überraschend die Trennung von Celik bekannt. Trotz Platz zwei und einer Ausbeute von 32 Zählern gingen Klub und Coach getrennte Wege. Der Verein setzte Knappmann als neuen Chef auf die Trainerbank. Der soll die Westfalia nun zum Aufstieg führen. Fünf Punkte liegt die Westfalia hinter Platz eins, den der SV Vestia Disteln belegt, zur Winterpause zurück.

"Da wir den Klassenerhalt gesichert haben sollten und wir auf Tuchfühlung zu Platz eins stehen, bleibt letztendlich nur noch das Ziel Aufstieg übrig. Allerdings ist die Konkurrenz ebenfalls gut aufgestellt", betonte Ingo Brüggemann, Vorstandschef der Westfalia, nochmals die Zielsetzung.

Dabei setzen die Herner natürlich allen voran auf ihre zwei namhaften Winter-Zugänge. Denn die Vita des Duos liest sich - allen voran für einen Landesliga-Vertreter - sehr stark. Jeron Al-Hazaimeh und Marcus Piossek wechseln von Knappmanns Ex-Klub TuS Bövinghausen nach Herne.

Innenverteidiger Al-Hazaimeh, der in dieser Saison auch als Stürmer zum Einsatz kam, knipste in 16 Oberligaspielen fünfmal für Bövinghausen. Insgesamt kommt der 31-Jährige auf 128 Einsätze in der 4. Liga. In der 3. Liga kommt Al-Hazaimeh für Klubs wie Sportfreunde Lotte, SV Meppen und Preußen Münster auf 162 Begegnungen. Demnächst werden dann Spiele in der Landesliga Westfalen dazukommen.

Al-Hazaimeh wird von Piossek begleitet. Der 34-Jährige kommt auf satte 299 Begegnungen in der 3. Liga. Der Offensivspieler erzielte auch 46 Tore und bereitete 35 weitere Treffer in der dritthöchsten deutschen Fußball-Spielklasse vor. In der laufenden Spielzeit kam der gebürtige Pole auf 16 Einsätze (ein Tor) für den TuS Bövinghausen. Beim Dortmunder Oberligisten fungierte der ehemalige Preußen-Münster-Profi Piossek zeitweise auch als Knappmann-Assistent.