Oberliga-Absteiger präsentiert früheren Bochum-Profi als Trainer

Noch vor dem Beginn des neuen Jahres hat der Cronenberger SC einen neuen Trainer präsentiert. Ein Ex-Profi übernimmt von Kai Schwertfeger.

Nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein erlebte der Cronenberger SC eine unbefriedigende Hinrunde in der Landesliga Niederrhein 1. Personelle Konsequenzen haben die Wuppertaler bereits gezogen: Sie trennten sich von Trainer Kai Schwertfeger.

Einige Tage später und noch vor dem Jahreswechsel hat der CSC einen Nachfolger präsentiert. Luciano Velardi wird künftig in Cronenberg an der Seitenlinie stehen. Das gab der Verein an diesem Freitag bekannt. Velardi erhielt einen Vertrag bis Sommer 2025.

Der 42-Jährige war bis zuletzt für den Bezirksligisten Dabringhauser TV verantwortlich, coachte in der vergangenen Saison auch schon in der Oberliga Niederrhein, wenn auch wenig erfolgreich beim späteren Absteiger FSV Duisburg.

Zudem bringt Velardi Erfahrung als Fußballprofi mit nach Cronenberg. Der frühere Offensivspieler absolvierte Anfang des Jahrtausends zwei Bundesliga-Partien für den VfL Bochum. Später spielte er für Vereine wie den KFC Uerdingen, die SSVg Velbert - und eben auch für den Cronenberger SC.

"Uns war wichtig, einen Trainer zu gewinnen, der sowohl Stallgeruch beim CSC als auch ein gutes Netzwerk im hiesigen Umfeld mitbringt", begründete Velardis neuer Klub die Verpflichtung. "Ziel ist es, die aktuelle Tabellensituation zu entspannen und die Mannschaft ins gesicherte Mittelfeld zu führen."

Sicher eine anspruchsvolle Aufgabe in der engen Landesliga-Staffel. Aktuell belegt der CSC den zwölften Tabellenplatz, steht drei Punkte über der Abstiegszone. Die obere Tabellenhälfte ist vier Zähler entfernt.

Bevor es ab dem 4. Februar im Heimspiel gegen den VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler wieder um Punkte geht, hat Neu-Trainer Velardi auch in mehreren Testspielen die Möglichkeit, sich ein genaues Bild von seiner Mannschaft zu verschaffen. Den Auftakt in die Serie an Vorbereitungspartien bildet ein Gastspiel beim Essener Oberligisten Spvg Schonnebeck am 13. Januar.