Verletzungs-Schock und Neuzugang beim Landesliga-Spitzenreiter

Der 1. FC Monheim steht in der Landesliga Niederrhein 1 auf Wiederaufstiegs-Kurs. Es gibt allerdings eine Hiobsbotschaft - und einen Neuzugang.

Ein Abstieg ist für viele Vereine nicht leicht zu verkraften, dafür gibt es vom Profibereich bis in den Amateurfußball immer wieder zahlreiche Beispiele.

Für den 1. FC Monheim gilt das nicht: Nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein spielt die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess gleich wieder oben mit und liegt als Winter-Meister der Landesliga Niederrhein 1 auf Wiederaufstiegs-Kurs. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf Verfolger SC Kapellen-Erft.

Am letzten Spieltag vor der Winterpause setzte sich Monheim mit 3:2 gegen den ASV Mettmann durch - und das, nachdem der Verein kurz zuvor eine Hiobsbotschaft verkraften musste.

Denn Kapitän Philip Lehnert erhielt nach seiner Knieverletzung die Diagnose Kreuzbandriss. Damit wird der langjährige FCM-Mittelfeldmann monatelang ausfallen und in der laufenden Saison womöglich überhaupt nicht mehr zum Einsatz kommen.

"Wir sind alle geschockt. In einer eigentlich harmlosen anmutenden Situation hat Lenni sich verletzt, so dass wir bis zuletzt die Hoffnung hatten, dass es ggf. glimpflich ausgegangen ist", erklärt Trainer Ruess.

Und weiter: "So eine Diagnose zu erhalten ist für uns alle, vor allem aber für den Jungen eine Katastrophe. Er wird uns nicht nur als Capitano neben dem Platz, vor allem auch durch seinen sportlichen Wert, auf dem Platz fehlen. Das gilt es nun für uns zu versuchen aufzufangen. Vor allem aber auch für ihn da zu sein. Wir werden nunmehr in aller Ruhe alles Notwendige veranlassen, damit wir Lenni, so bald wie eben möglich, wieder vollständig genesen auf dem Platz sehen können."

Einige Tage zuvor konnten die Monheimer immerhin auch mit positiven Personalnachrichten aufwarten. Mit Kai Robin Schneider verpflichteten sie einen Neuzugang für die Rückrunde. Der Rechtsverteidiger kommt vom Oberligisten 1. FC Kleve an den Rhein und bringt die Erfahrung von knapp 150 Fünftliga-Partien mit nach Monheim.

Er trainierte bereits in den vergangenen Wochen mit seinem neuen Teamkollegen - und fügte sich laut Ruess auf Anhieb optimal ein. "Nicht nur, dass er über einen feinen Charakter verfügt, er bringt auch eine enorme körperliche Präsenz und Dynamik sowie zielgerichtete Flankenläufe mit in unser Spiel", freut sich der Trainer über den Neuzugang.