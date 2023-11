VfB Frohnhausen: Said poltert - "Das ist Kreisliga-A-Niveau!"

Der VfB Frohnhausen hat das dritte Spiel in Serie nicht gewonnen. Trainer Issam Said war richtig sauer.

Drei Spiele und kein Sieg: Issam Said, Trainer des VfB Frohnhausen, fand nach dem 2:3 gegen den 1. FC Lintfort klare Worte: "Das darf uns nicht passieren. Wir haben uns eine gute Ausgangssituation verbaut. Wir haben lange darauf hingearbeitet, damit wir uns mit einem Vorsprung in die Winterpause verabschieden. Doch nun stecken wir mittendrin", ärgert sich Said.

Der Coach des Landesligisten hält seine Mannschaft für gut genug, um über dem Strich zu stehen - aber nur, wenn die individuellen Fehler abgestellt werden. Said poltert: "Woche für Woche haben wir Jungs dabei, die gefühlt über den Ball treten. Das ist Kreisliga-A-Niveau! So geht das nicht in der Landesliga. Darüber müssen wir echt sprechen. Ich erwarte, dass sich jeder an seine eigene Nase packt und Besserung gelobt", betont Said.

Für die Frohnhauser "Löwen" geht es nun zum Derby zum FC Kray, dann nach Speldorf und dann kommt Arminia Klosterhardt zum Jahresabschluss an die Raumerstraße. Said: "Das sind alles Brocken, auf jeden Fall. Aber wir können auch gegen die vermeintlich guten Mannschaften überraschen. Ich hoffe, dass sich die Jungs jetzt zusammenreißen und punkten!"

Im Winter will Said noch einmal am Kader werkeln. "Wir werden uns von zwei oder drei Mann trennen und versuchen, neue Jungs an Land zu ziehen. Es ist nie einfach, neue Jungs im Winter zu verpflichten, aber wir werden es versuchen", betont Said.

Und dann wäre da noch die Essener Hallenstadtmeisterschaft. Said: "Wer mich kennt, der weiß, dass ich das ernst nehme. So etwas schenke ich nicht ab. Ich freue mich Jahr für Jahr, dass es diese Veranstaltung gibt und alle Essener Klubs zusammenfinden. Wir wollen bei diesem gefühlten Familienfest natürlich auch als Landesligist eine gute Rolle spielen. Mal schauen, wie weit wir diesmal kommen. Das Favoritenfeld ist sehr breit gefächert.