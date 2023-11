Landesliga Niederrhein 2: Irres Speldorf-Finish, 40 Tore in sieben Spielen

1. FC Heidenheim 15:30 VfL Bochum 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Wilder Spieltag in der Landesliga Niederrhein 2: In sieben Partien fielen am Samstag 40 Tore. Niederwenigern und Speldorf liefern sich ein 4:4-Spektakel.

Was für ein Finale im Landesliga-Duell zwischen den Sportfreunden Niederwenigern und dem VfB Speldorf. Mit 2:4 lagen die Gäste aus Mülheim bei Einbruch der Nachspielzeit zurück, am Ende nahmen sie aber tatsächlich noch einen Punkt mit. Denn Johannes Büchner (90.+1) und Janis Timm (90.+2) schossen den VfB mit ihren späten Treffern zu einem 4:4-Remis. Damit bleiben die Speldorfer im Tabellenmittelfeld, während Niederwenigern den zweiten Platz vom SV Biemenhorst (6:3 gegen Scherpenberg am Freitag) nicht zurückerobern konnte und Spitzenreiter BW Dingden auf vier Punkte ziehen lassen musste. Dingden siegte im Auswärtsspiel bei den Sportfreunden 97/30 Lowick souverän mit 3:1. Derweil trennten sich der PSV Wesel-Lackhausen und FC Kray 2:2. Semih Köse (31.) und Pascal Itter (40.) hatten das Spiel nach einem frühen Gegentreffer (4.) zugunsten von Kray gedreht. Doch im zweiten Durchgang fingen sich die Essener noch den Ausgleich (74.). In die Abstiegszone rutschte der VfB Frohnhausen nach einem denkbar ärgerlichen Spielverlauf. Zweimal führte die Mannschaft von Issam Said, zweimal kam Gegner 1. FC Lintfort zurück. Nach dem Ausgleich in der 87. Minute gelang den Gästen in der Nachspielzeit der Siegtreffer zum 3:2. Deutliche Pleite mussten die SG Schönebeck und der FSV Duisburg hinnehmen. Der Aufsteiger aus Essen verlor 2:6 beim SV Budberg - es war noch keine Viertelstunde gespielt, da lag die SGS bereits 0:3 zurück. Derweil kassierte der FSV ein 2:5 gegen die SpVgg Steele. Mit dem Auswärtssieg im Kellerduell verschafften die Essener sich ein wenig Luft im Abstiegskampf, bleiben aber weiterhin in der Gefahrenzone. Darüber hinaus endete das Gastspiel von Arminia Klosterhardt bei der SGE Bedburg-Hau 2:2, während die Begegnung von Schlusslicht SV Hönnepel-Niedermörmter gegen den ESC Rellinghausen abgesagt wurde.

Zur Startseite