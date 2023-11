Landesliga Niederrhein: "Neues Kapitel im Abenteuer" - SV Biemenhorst in Ekstase

Der bescheidene SV Biemenhorst galoppiert in der Landesliga weiter mit den schnellsten Pferden. Mit dem SV Scherpenberg empfängt der Aufsteiger eines der schnellsten der Liga.

Die beste Offensivmannschaft der Liga, der SV Biemenhorst, mischt weiterhin mit den ganz großen Playern der Landesliga-Gruppe 2 am Niederrhein mit. Der Liga-Frischling backt innerhalb des Vereins zwar kleine Brötchen, wie der Trainer Javier Garcia Dinis erst letzte Woche gegenüber RevierSport betonte, doch mittlerweile kann jede Partie mit Biemenhorster Beteiligung als Topspiel abgestempelt werden. Ein Status, den sich der Spielverein aus Bocholt redlich erarbeitet hat.

Ein solches Aufeinandertreffen zweier Größen in der Liga erwartet Biemenhorst am Wochenende. Der Dritte empfängt den Fünften, den SV Scherpenberg. Scherpenberg, das aus den letzten vier Partien drei für sich entscheiden konnte, reist mit einem 3:1-Sieg gegen den VfB Frohnhausen im Rücken zur Intersport-Pieron-Arena in Bocholt.

Biemenhorst hingegen tat sich schwer mit dem ESC Rellinghausen und kam nicht über ein 1:1-Remis hinweg. Der sonst so treffsichere Offensivmotor des Aufsteigers hatte so seine Probleme mit dem ESC: "Wir haben es einfach nicht geschafft, unsere PS auf den Platz zu bringen. Rellinghausen hat das auch wirklich richtig gut gemacht, sie standen defensiv super stabil und haben uns nicht in einen Flow kommen lassen. Unsere Durchschlagskraft fehlte. Am Ende war es eine Vermischung vieler Faktoren, die zu dem Ergebnis geführt haben, welches aber vom Spielverlauf her absolut gerecht ist", analysierte Garcia Dinis.

Im Hinblick auf das Freitagsspiel gegen Scherpenberg, herrscht bei Garcia Dinis und seiner Mannschaft nur pure Vorfreude: "Scherpenberg ist aller oberstes Regal in der Landesliga. Sicherlich einer der Favoriten in dieser so spannenden Liga. Sie bringen eine unfassbare Qualität auf den Rasen und haben dementsprechend hoch gesteckte Ziele. Da können wir uns nicht mit vergleichen. Wir freuen uns einfach nur unheimlich, uns mit einem der Top-Teams zu messen. Dafür spielen wir Fußball. Es ist ein wunderbares weiteres Kapitel in unserem ersten Abenteuer in der Landesliga - dann auch noch bei Flutlicht. Was will man mehr."

Die Bescheidenheit des SV Biemenhorst in allen Ehren, aber auch sie kann man mittlerweile zur Spitzengruppe hinzuzählen. Auch wenn sie das vielleicht nicht so wahrhaben wollen. Die Tabelle spricht für sich.

"Wir stehen da oben durch extrem harte Arbeit und eine unfassbare Mentalität innerhalb meiner Mannschaft. Hier gibt jeder alles für diesen Verein, das merkt man. Wir wissen allerdings auch, dass wir vom Status einer Top-Mannschaft, die konstant Höchstleistungen auf den Platz bringt, noch weit entfernt sind. Man darf nie vergessen, wo man herkommt und das tut hier keiner. Es freut uns einfach, dass wir uns mit Spitzenteams wie dem SV Scherpenberg messen dürfen und vielleicht ist zuhause auch gegen sie etwas drin. Garantien gibt es gegen solche Kaliber jedoch keine", resümierte Garcia Dinis.