Landesliga: TuRU Düsseldorf mit Fairplay-Aktion: "Haben keinen Vorteil verschafft"

In der Landesliga Niederrhein musste die Partie zwischen der Holzheimer SG und der TuRU Düsseldorf abgebrochen werden. Nun stand das Nachholspiel an, in dem die TuRU Charakter zeigte.

Die TuRU Düsseldorf hat am Dienstagabend bei der Holzheimer SG gezeigt, was Fairplay ist. Nachdem die ursprüngliche Partie in der Landesliga Niederrhein abgebrochen worden war, stand das Nachholspiel an.

Die Partie am 5. November wurde in der 26. Minute erst unterbrochen und dann schließlich abgebrochen. Ein Zuschauer hatte einen internistischen Notfall erlitten und starb noch am selben Abend im Krankenhaus.

Für alle Spieler, Zuschauer und Unparteiischen war das ein Schock. Kurze Zeit später wurde den Gästen aus Düsseldorf bewusst, dass es sich bei dem Mann um den Vater eines Gegenspielers handelte.

Die Partie sollte am Dienstag darauf wiederholt werden. Die Holzheimer SG bat jedoch aufgrund dieses Trauerfalls um eine Verschiebung, der direkt zugestimmt wurde, erklärte Trainer Francisco Carrasco: "Das war für uns keine Frage und wir sind ihnen direkt entgegengekommen."

Eine so tragische Situation erlebt man im Fußball nicht alltäglich. Daher herrschte in der Woche nach dem Spielabbruch auch bei der TuRU Düsseldorf eine seltsame Stimmung: "Ich war eher Psychologe, als dass wir richtig trainiert haben. Der Sport rückt da aber auch in den Hintergrund, das ist klar. Das haben wir noch nie erlebt und hoffen, dass wir das auch nicht wieder erleben müssen. Der Mann ist zehn Meter von unserer Bank umgekippt. Alle Spieler auf dem Feld und auf der Bank standen unter Schock", erklärt Carrasco.

Uns war sofort bewusst, dass wir als Fairplay-Mannschaft auftreten wollen. Ohne wenn und aber war dem ganzen Team und auch dem Vorstand klar, dass wir das durchziehen wollen. Fransisco Carrasco

Im Nachholspiel am Dienstagabend zeigten die Gäste mit einer großen Geste Charakter. Unmittelbar nach dem Anpfiff konnten die Holzheimer ohne Einwirkung der Gäste zum 1:0 treffen. Die Düsseldorfer ließen einen gegnerischen Spieler bis zum Tor durchlaufen, ohne sich zu rühren. Damit war der Spielstand zum Zeitpunkt des Abbruchs wiederhergestellt und die Partie konnte beginnen.

"Uns war sofort bewusst, dass wir als Fairplay-Mannschaft auftreten wollen. Ohne wenn und aber war dem ganzen Team und auch dem Vorstand klar, dass wir das durchziehen wollen. Das war eine gute Aktion. Wir haben Respekt gegenüber dem Gegner und den Akteuren auf dem Platz gezeigt", betont Carrasco.

Die Zustimmung für diese Aktion war groß. Keiner hat dies als selbstverständlich wahrgenommen, betont der Düsseldorfer Trainer: "Das ganze Stadion hat geklatscht, sowohl die Zuschauer als auch die Mannschaften. Der SG-Trainer ist danach noch zu mir gekommen und hat sich bedankt, denn das sehe er auch nicht alle Tage. Er hat damit nicht gerechnet."

Carrasco erklärt, dass er nichts von Wettbewerbsverzerrung oder Ähnlichem hören möchte, damit habe die Aktion nichts zu tun: "Wichtig ist zu betonen, dass wir dem Gegner keinen Vorteil verschafft haben. Sie haben das 1:0 erzielt und da haben wir weiter gemacht. Danach hatten wir immer noch 90 Minuten Zeit, um das Ruder herumzureißen und das haben wir ja auch gemacht."

Trotz des Führungstreffers in der ersten Minute konnte die TuRU mit 4:2 gewinnen und drei Punkte mitnehmen. Damit konnte das Team von Carrasco seine Serie von sieben Siegen in Folge fortsetzen.

Der Saisonstart war etwas holprig, dafür läuft es bei den Düsseldorfern nun umso besser. "Die Mannschaft hat etwas gebraucht, um sich zu finden. Wir hatten im Sommer einen großen Cut und dazu kam noch Verletzungspech. Daher sind wir nicht so gut gestartet, aber jetzt haben wir einen Lauf. Das ist eine schöne Momentaufnahme", erklärt der TuRU-Trainer.