Westfalia Herne: Celik-Team gibt Antwort auf Gerüchte - "Konzentriere mich nur auf meinen Job"

Der SC Westfalia Herne führt nach 13 Spielen die Tabelle in der Landesliga Staffel 3 in Westfalen an. Trotzdem scheint die Stimmung am Schloss Strünkede nicht die beste zu sein.

Neun Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen und das bei einem Torverhältnis von 39:15 Treffern: Westfalia Herne ist Tabellenerster, stellt den besten Angriff und die zweitbeste Defensive der Landesliga Staffel 3 in Westfalen. Und trotzdem: Nach RevierSport-Informationen gibt es im Verein Leute, die Trainer Hayrettin Celik infrage stellen. Dabei hat dieser den Traditionsklub nach zwei Abstiegen in Folge wieder in ein ruhiges und sportlich erfolgreiches Fahrwasser gebracht. "Über Dinge, die nicht zu meinem Aufgabenbereich gehören, will ich auch nicht nachdenken. Ich kann nur sagen, dass ich mich voll und ganz auf meinen Job als Trainer konzentriere. Mehr kann ich nicht machen", erklärt Celik. Er ergänzt: "Die Mannschaft und das Trainerteam arbeiten Hand in Hand und stellen eine tolle Gemeinschaft. Das ist auch der Schlüssel zum Erfolg." Zwei Unentschieden gegen Abstiegskandidaten Die Kritik an Celik soll nach den zwei Unentschieden gegen die Abstiegskandidaten SG Welper und FC Altenbochum lauter geworden sein. "Es ist doch ganz normal, dass man nicht alle Spiele gewinnen kann. Auch nicht gegen vermeintlich einfache Gegner. Das Beispiel der Bayern in Saarbrücken hat dies jüngst sogar im großen Fußball bewiesen. Es gibt immer noch Gegner auf der anderen Seite, die auch alles geben und gewinnen wollen. Aber Fakt ist auch, dass wir natürlich sehr selbstkritisch die Auftritte gegen Welper und Altenbochum analysiert haben. Unser Anspruch ist ein höherer und das habe ich der Mannschaft auch klar zu verstehen gegeben", sagt Celik. Nach den Punktverlusten gegen die Kellerkinder gab die Westfalia aber am vergangenen Wochenende im Derby bei den Sportfreunden Wanne-Eickel die richtige Antwort - 4:0 gewann der SCW. "Die erste Halbzeit war nah an der Perfektion. Wir haben einen sehr heimstarken Gegner dominiert. Das war ein astreiner Aufritt", lobt Celik. Am kommenden Wochenende (Sonntag, 12. November, 14.45 Uhr) geht es gegen den starken Aufsteiger SV Vestia Disteln. Celik: "Das ist die nächste harte Nuss. Vestia hatte ich vor der Saison oben erwartet und das ist nun auch der Fall. Sie haben eine gute Mischung aus Erfahrung und Talent. Wir freuen uns auf diesen spannenden Vergleich."

