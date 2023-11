Landesliga: Stürmer schießt Sterkrade mit vier Buden zum Sieg - "Brauchen Verstärkungen"

Es geht doch! Die Spielvereinigung Sterkrade-Nord hat ein Lebenszeichen aus dem Keller der Landesliga Staffel 2 am Niederrhein gesendet.

Wer hätte das gedacht? Vielleicht die 102 zahlenden Zuschauer, die sich am vergangenen Sonntag an die Lütticher Straße in Oberhausen-Sterkrade begaben.

Denn die heimische Spielvereinigung Sterkrade-Nord empfing als Tabellenvorletzter den Zweiten der Liga, den SV Biemenhorst. Und, siehe da: Die Nordler feierten einen 4:2-Erfolg, ihren somit erst zweiten Saisonsieg nach 13 Begegnungen. David Gehler schnürte einen Viererpack für die Truppe von Trainer Sven Schützek.

"Das war eine astreine Mannschaftsleistung - von hinten bis vorne, jeder hat alles gegeben. So muss das Woche für Woche sein", lobte Schützek.

Ein Extralob erhielt natürlich Gehle. Denn der Kapitän war der Matchwinner. Schützek: "David hat sich das verdient. Er arbeitet brutal für die Mannschaft und hat nun all seinen Kritikern gezeigt, welch guter Vollstrecker er ist."

Der 32-jährige Gehle wollte das Extralob auch lieber an die Mannschaft weiterleiten. Denn der Kapitän war beeindruckt von der Performance seiner Kollegen. "Wir haben endlich das gezeigt, was in uns steckt. Die konstant gute Leistung über 90 Minuten war auch der Schlüssel zum Erfolg. Vorher haben wir oft nur gute Phasen gehabt, nun ein starkes Spiel abgeliefert."

Die vier Tore in einem Spiel können von Gehle nur zu Beginn seiner Senioren-Laufbahn getoppt werden. "Vor zehn oder zwölf Jahren habe ich in der Kreisliga für SuS 09 Dinslaken mal sechs Buden gemacht", erinnert er sich.

Wenn er irgendwann auf seine Amateur-Karriere zurückblickt, dann würde er auch gerne über den Landesliga-Klassenerhalt 2023/2024 mit Sterkrade-Nord berichten. Seit dem vergangenen Sonntag glaubt Gehle mehr denn je an dieses Ziel - Gehle: "Wir müssen einfach einen Lauf kriegen. Vielleicht gelingt uns das ja mit diesem Spiel. Jetzt fahren wir nach Dingden und wollen wieder überraschen. Dann kommt Hö.-Nie. Da muss ein Sieg her - ohne wenn und aber."

Und im Winter müssen laut Gehle neue Spieler her. "Wir brauchen Verstärkungen, auch für die Breite. Mal schauen, was der Verein uns da ermöglichen kann."