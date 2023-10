Landesliga Niederrhein: Speldorf verpasst Sprung nach oben - Scherpenberg mit Neun-Tore-Spektakel

Der VfB Speldorf hat in der Landesliga Niederrhein 2 das Verfolgerduell gegen Blau-Weiß Dingden verloren. Der FSV Duisburg verliert hoch.

Am zwölften Spieltag der Landesliga Niederrhein 2 hat der VfB Speldorf es verpasst, zumindest vorübergehend auf Platz vier und damit in den Windschatten des Spitzenduos SF Niederwenigern und Blau-Weiß Mintard zu springen.

Im Verfolgerduell mit Blau-Weiß Dingden unterlagen die Mülheimer mit 0:1. Mohamed Salman erzielte kurz vor der Halbzeit das Tor des Tages (45.). Damit zog Dingden an Speldorf vorbei und belegt nun den fünften Tabellenplatz. Zwei Punkte und zwei Plätze dahinter steht der VfB nach der vierten Saisonniederlage.

Derweil kommt Oberliga-Absteiger FSV Duisburg weiterhin nicht in Fahrt. Das Heimspiel gegen den SV Scherpenberg endete nach neun Treffern mit einer 3:6-Niederlage. Damit bleibt der FSV auf dem ersten Abstiegsplatz, kann am Sonntag noch zweiter zurückfallen. Scherpenberg rückt auf Rang sechs vor.

Ömer Akbel brachte den SVS früh in Führung (11.), doch nur eine Minute später glich Can Serdar aus. Dann schlug die Stunde von Tim Falkenreck: Er erzielte vor der Pause einen lupenreinen Hattrick und brauchte dafür nur zehn Minuten (32., 37., 42.).

Im zweiten Durchgang trafen zudem Andre Rieger (67.) und erneut Akbel (81.) für die Gäste. Tyler Nkamanyi (49.) und Burkay Bostanci (71.) verkürzten zwischenzeitlich für die Duisburger, die sich nicht aufgaben.

Schon am Freitag sprang SGE Bedburg-Hau mit einem Sieg gegen Schlusslicht SV Hönnepel-Niedermörmter auf Platz 3 (4:0). SF Niederwenigern schlug den SV Biemenhorst deutlich und kehrte an die Tabellenspitze zurück (4:0). Am Sonntag kann Blau-Weiß Mintard gegen den FC Kray wieder vorlegen - die Mülheimer haben aber eine Partie mehr als Mintard absolviert.

Landesliga Niederrhein 2: Der 12. Spieltag im Überblick

Blau-Weiß Dingden - VfB Speldorf 1:0

FSV Duisburg - SV Scherpenberg 3:6

SGE Bedburg-Hau - SV Hönnepel-Niedermörmter 4:0

SF Niederwenigern - SV Biemenhorst 4:0

SF 97/30 Lowick - 1. FC Lintfort 5:2

Sonntag, 15. Oktober

SpVgg Steele - Arminia Klosterhardt

SG Schönebeck - Spvgg. Sterkrade-Nord

PSV Wesel-Lackhausen - VfB Frohnhausen (alle 15 Uhr)

Blau-Weiß Mintard - FC Kray

SV Budberg - ESC Rellinghausen (beide 15.30 Uhr)