Ohne Cheftrainer zum Erfolg - so mischt BW Mintard die Landesliga auf

Der DJK Blau-Weiß Mintard mischt in der Gruppe 2 der Landesliga Niederrhein ganz oben mit. Dabei zählte der Mülheimer Klub vor der Saison nicht zu den Aufstiegs-Kandidaten.

Der Erfolg des DJK Blau-Weiß Mintard ist in mehreren Hinsichten paradox: Es ist unklar, ob überhaupt die Voraussetzungen erfüllt werden könnten, um im Falle eines Aufstiegs Oberliga-Spiele im „Franky’s Sportpark“, der Heimspielstätte des DJK, austragen zu können.

Hinzu kommt: Die „Echten Fuffziger“, wie der Klub in Anlehnung an sein Gründungsjahr 1950 genannt wird, haben zurzeit keinen Cheftrainer. Der alte Coach Guido Contrino war aufgrund von „unüberbrückbaren Differenzen“ entlassen worden, wie es auf der Vereins-Website heißt. Solange die Suche nach einem Nachfolger andauert, wird die Mannschaft interimsweise von Co-Trainer Daniel Molitor und Torwart-Trainer Klaus Böhs betreut.

„Unsere Interims-Trainer Daniel Molitor und Klaus Böhs leisten sehr gute Arbeit in Mintard und wir sind zufrieden mit ihnen. Die Ergebnisse sprechen für sich. Auch die Mannschaft kommt mit dem Trainerteam sehr gut klar“, betonte Geschäftsführer Werner Gorgs gegenüber RevierSport. Daher gebe es auch keinen festen Zeitplan, um eine dauerhafte Lösung zu präsentieren.

Tatsächlich spielen die Mintarder eine sehr gute Saison, nicht erst seit dem Trainerwechsel. Lediglich beim Auswärtsspiel gegen den SV Biemenhorst kamen sie am 7. Spieltag mit 1:9 unter die Räder, doch im Anschluss gab es unter den Interims-Trainern Molitor und Böhs vier Siege in Folge. Ein Grund für den Erfolg ist Mittelstürmer Timo Conde, der bereits sechs Saisontore erzielt hat. Doch die Mannschaft ist nicht von ihm abhängig. Auch die anderen Offensiv-Akteure um Fatih Koru, Moreno Mandel und Reid Osei haben einige Tore beigesteuert.

„Unser Erfolgsrezept ist ganz klar die mannschaftliche Geschlossenheit und das familiäre Miteinander innerhalb des Vereins. Der Grundkern des Teams ist super eingespielt und die Neuzugänge haben sich toll eingefügt. Bei den Jungs passt es einfach. Sowohl auf als auch neben dem Platz“, erklärte Gorgs.

Der nächste Gegner von Blau-Weiß Mintard ist an diesem Sonntag der FC Kray, der in der Vorsaison aus der Oberliga abgestiegen war. Der Essener Klub steht zurzeit nur auf dem neunten Tabellenplatz, wodurch die beiden Teams mit unterschiedlichen Vorzeichen in die Partie gehen.