Landesliga Westfalen 3: Viele Drama-Spiele am Sonntag - Westfalia Herne bleibt Erster

Drei Spiele fanden am 9. Spieltag der Landesliga Westfalen 3 erst spät eine Entscheidung. Die Top-Teams setzen sich weiter an der Spitze fest.

Während Westfalia Herne bereits am Freitag den 9. Spieltag in der Landesliga Westfalen 3 mit einem späten Sieg gegen den SV Brackel eröffnet hatte, zog die Konkurrenz am Sonntag nach. Zwar konnte keiner den Westfalenliga-Absteiger mehr von der Spitze verdrängen, aber die Verfolger gaben ihr Bestes.

Allen voran Aufsteiger SV Vestia Disteln, der sich mit 4:0 gegen den SV Wanne 11 durchsetzen konnte. Drei Tore gingen dabei allein auf das Konto von Yannick Goecke.

Etwas fairer waren da die Tore beim zweiten von drei 4:0-Siegen des Spieltags aufgeteilt. YEG Hassel setzte sich dank zweier Doppelpacks gegen den SuS Kaiserau durch und schob sich auf den vierten Tabellenplatz vor.

Direkt dahinter warten die Sportfreunde Wanne-Eickel, die sich mit 3:0 gegen BW Westfalia Langenbochum durchsetzen konnten.

Die Spiele in der Übersicht FC Altenbochum – Königsborner SV 4:0 (2:0) YEG Hassel – SuS Kaiserau 4:0 (3:0) DJK TuS Hordel – TuS Hannibal 2:2 (1:1) SW Wattenscheid 08 – VfB Westhofen 4:3 (1:1) SV Vestia Disteln – SV Wanne 11 4:0 (3:0) SG Welper – SSV Buer 2:2 (1:0) Sportfreunde Wanne-Eickel – BW Westfalia Langenbochum 3:0 (2:0) Westfalia Herne – SV Brackel 2:1 (0:1)

Deutlich dramatischer ging es aber auf anderen Plätzen zu. Der Tabellenletzte SG Welper stand kurz vor seinem zweiten Saisonsieg. Doch die SSV Buer konnte den 0:2-Rückstand fünf Minute vor dem Spielende noch zu einem 2:2 umbiegen.

Noch größer war der Jubel auf Bochumer Stadtgebiet bei SW Wattenscheid 08. Der Tabellenachte setzte sich mit 4:3 (1:1) gegen den Vorletzten VfB Westhofen durch. Erst in der Nachspielzeit konnten die Wattenscheider auf 4:2 stellen, ehe noch der erneute Anschlusstreffer fiel.

Drama, Teil drei: Die DJK TuS Hordel sicherte sich durch einen späten Treffer von Hilal Ali Kahn (87.) das 2:2 gegen den TuS Hannibal. Erst zwei Minuten zuvor hatte Mahmoud Najdi die Gäste in Front gebracht.

Es ging aber auch ohne Drama: Der FC Altenbochum feierte beim 4:0 gegen den Königsborner SV seinen ersten Saisonsieg und hat wieder Tuchfühlung zu den Nicht-Abstiegsplätzen aufgenommen.