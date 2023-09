Landesliga: Die WM-Qualifikation ruft - Essener Klub stellt einen Nationalspieler

Während die SG Schönebeck in der Landesliga fleißig Punkte sammelt, spielt ein SGS-Spieler mit seinem Heimatland um die WM-Qualifikation 2026.

"Der Trainer der A-Nationalmannschaft Taiwans hat unseren Spieler Yi-You Wang in den Kader der A-Nationalmannschaft für die WM-Qualifikation gegen Ost-Timur berufen. Das Spiel findet Anfang Oktober statt. Wir sind sehr stolz und gratulieren You ganz herzlich", heißt es auf der Facebook-Seite des Essener Landesligisten SG Schönebeck.

Ein Landesligaspieler in der WM-Qualifikation: Das klingt nicht schlecht. Dabei müsste es fast schon lauten: Ein Bezirksligaspieler kämpft um die WM-Teilnahme 2026.

"You ist im Winter 2023 zu uns gekommen und hat uns ein halbes Jahr in der Bezirksliga zur Verfügung gestanden. Er ist immer noch bei uns angemeldet. Doch in der Sommerpause verabschiedete er sich nach Taiwan und hat daher auch keine Landesliga-Minute absolviert. Wir hoffen, dass er nach den Spielen mit der Nationalmannschaft zurückkehrt. Zumindest ist es seine Absicht wieder nach Deutschland zu kommen. Ob das dann auch wirklich der Fall sein wird, werden wir in ein paar Wochen sehen", erläutert SGS-Trainer Olaf Rehmann.

Von den Qualitäten des Allrounders ist Rehmann überzeugt. Dabei hatte der taiwanesische Nationalspieler keinen einfachen Start in Deutschland. "Der Torwarttrainer der taiwanesischen Nationalmannschaft ist mein Kumpel. Er fragte mich, ob ich denn nicht einen Oberligisten für You hätte. Ich habe ihn dann im Winter 2023 beim ETB angeboten, doch da kam es zu keinem Probetraining. In Schonnebeck ist er durchgefallen. Dann haben wir ihn aufgenommen. Und ich muss sagen, dass er zu Beginn sportliche Schwierigkeiten hatte. Doch nach ein paar Wochen gehörte er zu den Leistungsträgern", erzählt Rehmann.

Stichwort Leistungsträger: Das ist in der Landesliga auch Kapitän Dennis Wibbe. Und am 10. Spieltag (Sonntag, 1. Oktober, 15 Uhr) wird die SGS im Heimspiel gegen den VfB Speldorf auf Wibbe verzichten müssen. Er ist Lehrer und in den Herbstferien mit seiner Familie im Urlaub.

"Dennis wird uns natürlich sehr fehlen. Diese Liga ist so eng, da brauchen wir schon immer unsere besten Leute. Aber wir werden auch so alles raushauen und ich hoffe, dass wir am Ende gegen meinen Ex-Klub gewinnen", sagt Rehmann.