Landesliga: Trainer-Hammer in Mülheim! Mintard ab sofort auf Chefcoach-Suche

Damit hätte zu diesem Zeitpunkt der Saison wohl niemand gerechnet: Blau-Weiß Mintard hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer getrennt!

Am Freitagmorgen (15. September 2023) veröffentliche Landesligist DJK Blau-Weiß Mintard via Facebook eine Mitteilung, die wohl sehr viele Landesliga-Kenner überraschen wird: Guido Contrino ist nicht mehr Cheftrainer bei der DJK Blau-Weiß Mintard!

"Nach einer intensiven Beratung des Vorstandes und im Vorfeld geführten Gespräche, wurde diese Entscheidung am Donnerstag getroffen. Grund für die Trennung sind unüberbrückbare Differenzen zwischen dem Verein und Contrino, die eine weitere positive Zusammenarbeit nicht mehr möglich machen. Die sportliche Situation, insbesondere die 1:9-Niederlage am vergangenen Sonntag in Biemenhorst, steht mit der getroffenen Entscheidung in keinem Zusammenhang", heißt es auf der Faceboo-Seite der Mülheimer.

Und weiter betont Geschäftsführer Werner Gorgs: "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und bedanken uns ganz herzlich bei Guido Contrino für seine geleistete Arbeit bei Blau-Weiß Mintard." Contrino war für RevierSport am Freitagmorgen noch nicht zu erreichen.

Die Entscheidung kommt überraschend, da die Mintarder mit 13 Punkten aus sieben Begegnungen sehr ordentlich in die Saison gestartet sind. Nach dem 1:9-Debakel beim SV Biemenhorst gab es auch keine Anzeichen, dass es für Contrino eng werden könnte.

Zu Wochenbeginn sagte er noch gegenüber RS: "Ich bin kein Typ, der auf seine Mannschaft in der Öffentlichkeit draufhaut. Wir gewinnen und verlieren immer zusammen. Aber natürlich sind wir alle enttäuscht. Ich sage es mal etwas salopp: An diesem Sonntag wären wir besser ins Schwimmbad gegangen."

Contrino richtete seinen Blick bereits auf das kommende Wochenende und wollte mit seinen Schützlingen Wiedergutmachung betreiben - am Sonntag (17. September, 15.30 Uhr) gegen Schlusslicht SV Hönnepel-Niedermörmter. Contrino: "Ich bin mir sicher, dass wir dann einen besseren Sonntag aus Mintarder Sicht erleben werden." Dieser Sonntag wird dann definitiv ohne Contrino an der Mintarder Seitenlinie stattfinden.

Wer Contrinos Nachfolger wird, steht noch nicht fest.