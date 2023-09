SG Schönebeck: So bewertet der Trainer den Start in der neuen Liga

Die SG Schönebeck ist mit nunmehr sechs Spielen in die Landesliga gestartet. Sieben Punkte hat der Aufsteiger auf seinem Konto.

Zwei Siege, ein Remis, drei Niederlagen: So sieht der Saisonstart der SG Schönebeck in der Landesliga aus. Am vergangenen Wochenende feierte die SGS einen 3:1-Sieg im Derby gegen den ESC Rellinghausen. Wir haben mit dem SGS-Trainer Olaf Rehmann gesprochen.

Olaf Rehmann, wie bilanzieren Sie diesen Sieg am Wochenende?

Wir haben das gezeigt, was wir können. Wir waren laufstark und aggressiv. So müssen wir in dieser Liga agieren. Das 3:1 ist im Endeffekt ein verdientes Ergebnis. Ich kann meine Mannschaft für diese Leistung nur loben.

Wie schätzen Sie die neue Liga ein?

Die Gegner sind schneller, die Fehler werden schneller bestraft. Wir sind eine offensive Mannschaft, die einfach in der Landesliga besser verteidigen muss. Insgesamt ist es eine interessante Liga mit viel Tempo und vielen Zweikämpfen. Wir haben in den ersten Spielen auch viel Lehrgeld bezahlt. Aber mittlerweile wissen wir auch, wie diese Liga funktioniert.

Welches Saisonziel verfolgen Sie?

Eigentlich hatten wir keine Erwartungen. Es ist aber schon ein Unterschied, ob man einen Kader für die Bezirksliga oder Landesliga plant. Wir sind eigentlich zusammengeblieben, wollen uns aber auch nicht beschweren. Wir haben eine gute Mannschaft, die in der Landesliga mithalten kann. Im Endeffekt kann es für uns als SG Schönebeck nur um den Klassenerhalt geben. Der genießt die Priorität. Wir arbeiten weiter hart an den Dingen, die uns vor Probleme stellen und wissen aber auch, was in der Landesliga gefragt ist, um am Ende unsere Saisonziele zu erreichen. Ich bin guter Dinge, dass wir als Aufsteiger am Ende der Spielzeit unsere Ziele erreichen werden.