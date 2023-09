Landesliga Niederrhein 2: Trotz Mega-Umbruch - FC Kray mit gutem Saisonstart

Der FC Kray ist in dieser Landesliga-Saison noch ungeschlagen. Mit 14 Punkten aus den ersten sechs Spielen teilen sich die Krayer die Tabellenspitze mit den SF Niederwenigern.

Nachdem der FC Kray im Vorjahr sang- und klanglos aus der Oberliga Niederrhein abgestiegen war, gab es vor der Spielzeit in der Landesliga Niederrhein 2 einen enormen Umbruch im Kader: 14 Spieler verließen den Verein, zudem wurden 16 Neuzugänge verpflichtet. Bei einer so hohen Fluktuation im Kader ist es keine Selbstverständlichkeit, dass die Mannschaft schon so früh in der Saison so gut in Form ist.

Nach sechs Partien stehen die Krayer mit 14 Punkten auf Platz zwei. Die SF Niederwenigern auf Rang eins haben lediglich das bessere Torverhältnis. Und das trotz des Kantersieges der Krayer am Wochenende. Gegen Kellerkind Sterkrade-Nord gab es ein fulminantes 5:1.

Das weckt Träume in Kray - das weiß man auch beim Verein. Der Wiederaufstieg ist aber keinesfalls ein Muss. Trainer Sebastian Amendt äußerte sich vorsichtig optimistisch: „Ich weiß, dass es nicht planbar ist und wir auch noch Zeit brauchen, uns zu finden. Wenn es so weiterläuft, dann denke ich, dass wir da ein Wörtchen mitreden können.“

Ein Neuzugang, der direkt eingeschlagen hat, ist Marc Gotzeina. Der Mittelfeldspieler kam vom Stadtrivalen ETB Schwarz-Weiß Essen und konnte in den ersten sechs Partien sechs Tore für seinen neuen Klub erzielen.

Ebenfalls sehr wichtig für den sportlichen Aufschwung der Krayer ist der ehemalige U19-Nationalspieler Pascal Itter. Der kam von Rot Weiss Ahlen und übernahm nun die Kapitänsbinde beim FCK. Wie Amendt verriet, hat sich Itter sehr frühzeitig als Kapitän herauskristallisiert. „Er ist in der Mannschaft total akzeptiert aufgrund seiner Art und Weise. Er ist sehr kommunikativ“, lobte Amendt den Außenverteidiger, der die Jugendabteilungen des FC Schalke 04 und des 1. FC Nürnberg durchlaufen hat.

Mit Raphael Koczor haben die Krayer auch einen neuen Torhüter verpflichtet. Koczor, der in der Vorsaison noch bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag stand, war allerdings in den ersten vier Saisonspielen aufgrund des Vorwurfs der Spielmanipulation gesperrt. Kurios: Der Vorwurf der Spielmanipulation war zwar zurückgezogen worden, eine Strafe gab es dennoch.

Die Krayer reagierten mit Unverständnis auf diese Entscheidung, konnten jedoch mit dem Japaner Mitsuki Nagaya einen adäquaten Ersatzkeeper verpflichten.

Lediglich ein „echter Neuner“ fehlt noch im Kader, wie Vereinsboss Christoph Klöpper im Gespräch mit RevierSport verriet. Auch Sebastian Amendt schloss gegenüber RevierSport nicht aus, dass im Winter auf dieser Position noch einmal nachgerüstet wird.