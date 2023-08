FC Kray: Klöpper wünscht sich noch eine Nummer 9 und hofft im Spitzenspiel auf RWE-Fans

Der FC Kray ist sehr gut in die Landesliga-Serie 2023/2024 gestartet. Sieben Punkte holte der Absteiger in den ersten drei Spielen. Jetzt steht das Duell gegen Primus SV Scherpenberg an.

Christoph Klöpper, Chef des FC Kray, ist aktuell gut gelaunt. Denn die Mannschaft von Trainer Sebastian Amendt macht dem FCK-Vorsitzenden Spaß.

Am Sonntag (20. August, 15 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt Tabellenführer SV Scherpenberg in die KrayArena.

RevierSport hat vor dem Topspiel der Landesliga Gruppe 2 am Niederrhein mit Klöpper gesprochen.

Christoph Klöpper über...

... den Saisonstart: "Das war ein sehr gelungener Start. Man muss auch beachten, dass uns immer noch Raphael Koczor fehlt. Er ist unsere klare Nummer eins und wird erst nach Scherpenberg wieder spielberechtigt sein. Zudem haben sich zu Koczors Ausfall noch jeweils zwei Spieler in den ersten drei Begegnungen dazugesellt. So haben uns immer eigentlich drei wichtige Leute gefehlt. Umso höher sind die Leistungen in den ersten drei Partien zu bewerten. Wir hatten immer um die 70 Prozent Ballbesitz und den Gegner im Griff. Das sieht schon sehr gut aus."

... den nächsten Gegner SV Scherpenberg: "Das ist die Mannschaft in der Liga, die es zu schlagen gilt. Wenn man einen Kosta Mitroglou in seinen Reihen hat, dann sagt das schon alles aus. Ich hoffe, dass wir ein richtig gutes Spiel hinlegen und auch das Quäntchen Glück, das man in solch einem Spiel benötigt, auf unserer Seite haben werden."

... die Kulisse am Sonntag: "Wir hoffen schon auf 500 Menschen an der Buderusstraße. Die Essener Landesligisten sind allesamt in der Fremde im Einsatz und vielleicht kommen einige, um sich das Spiel in Kray anzuschauen. Zudem hoffen wir auf einige RWE-Fans. Rot-Weiss spielt ja erst um 19.30 Uhr gegen Erzgebirge Aue. In unserer Krayer Hütte können die RWE-Fans gerne ein bisschen vorglühen (lacht) und sich ein gutes Landesligaspiel anschauen. Und: Wer erkennbar als RWE-Fan zu uns kommt, der erhält am Sonntag einen freien Eintritt."

... mögliche Verstärkungen: "Ein echter Neuner würde uns mit Sicherheit noch gut zu Gesicht stehen. Denn diesen haben wir aktuell nicht in unserem Kader. Wir haben mit Spielern wie Gianluca Marzullo oder auch Marco Königs gesprochen. Da waren wir sehr weit. Leider hat sich Gianluca für Lotte und Marco für Bonn entschieden. Mal schauen, ob da noch etwas in Richtung Stürmer für uns gehen wird. Ansonsten müssen wir diese Verpflichtung für die Winterpause vertagen. Aber, das betone ich gerne: Wir sind auch ohne eine Nummer neun in der Offensive sehr gut aufgestellt. Da vertrauen wir den Jungs voll und ganz!"