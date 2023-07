FC Kray: Unmut über Koczor-Sperre - "Wir sind nun die Leidtragenden"

Nach dem Abstieg in die Landesliga setzt der FC Kray auf einen neuen Kader und eine bessere Torquote. Doch der Weg dorthin wird ihnen erschwert.

Der FC Kray steht vor einer neuen Herausforderung: Nach dem Abstieg in die Landesliga möchte das Team unter der Leitung von Trainer Sebastian Amendt wieder durchstarten. Mit einer frischen Mannschaft gehen sie in die Saison, um sich in der neuen Liga zu behaupten.

Amendt äußerte sich optimistisch und motiviert zu den bevorstehenden Aufgaben: "Grundsätzlich sind wir gut vorbereitet, wir haben natürlich eine ganz neue Mannschaft. Die Anpassungsprozesse laufen noch. Wir haben viele gute Ansätze, aber sind eben noch nicht so weit, dass alles passt." Die Vorfreude auf die kommende Saison ist spürbar, wie Amendt berichtet: "Wir sind auf jeden Fall vorbereitet und freuen uns auf eine spannende Saison." Die ersten vier Wochen dieser Spielzeit müssen die Krayer allerdings auf ihren neuen Torhüter verzichten. Der von Rot-Weiss Essen verpflichtete Raphael Koczor wird aufgrund einer Sperre nicht dabei sein.

Der Vorwurf der Spielmanipulation des DFB gegenüber Koczor wurde zwar zurückgezogen, doch die Strafe bleibt. Amendt berichtet von den Folgen nicht nur für den Verein, sondern auch für den Spieler: "Er wird mit dieser Sache immer in Verbindung gebracht werden, auch wenn es nicht stimmt und zurückgezogen wurde, und das finde ich sehr schade." Zu dem Ausfall direkt bei Saisonbeginn erklärt der Trainer: "Wir haben damit nichts zu tun und sind nun die Leidtragenden." Jedenfalls muss Amendt auf Koczor verzichten, wenn Kray am Sonntag zum Start der Landesligasaison auf den SV Biemenhorst (15:15 Uhr) trifft. Biemenhorst hat eine sehr erfolgreiche Saison hinter sich. Daran will sich Kray ein Beispiel nehmen: "Wir müssen unsere Torquote effektiver gestalten. Das wird ein Thema sein, das uns zu Beginn begleitet." Es wird "starke Konkurrenz" geben

Das Ziel für die neue Saison ist klar definiert: "Unser Ziel ist es, in der Landesliga wieder nach oben zu kommen. Wir wissen jedoch, dass es starke Konkurrenz gibt", erklärt der Trainer.

Die "Konkurrenz" wurde in der Landesliga nun von 14 Plätzen auf 20 Plätze aufgestockt, doch der Trainer findet dies positiv: "Die Landesliga ist eine spannende Liga mit vielen Derbys. Es wird eine intensive Saison werden, in der wir auch spielerisch überzeugen wollen." Abschließend betont der Trainer, dass er und seine Mannschaft alles geben werden, um erfolgreich zu sein: "Es ist wichtig, dass die Spieler merken, dass wir als Mannschaft gemeinsam Gas geben und mit vollem Einsatz dabei sind. Wir müssen uns aneinander gewöhnen und Woche für Woche besser werden. Das ist ein Prozess. Wir werden hart arbeiten, um uns in der neuen Liga zu etablieren und unsere Qualität zu zeigen."