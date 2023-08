Landesliga Westfalen 3: Wanne-Eickeler Teams an der Spitze - Westfalia Herne mit klarem Sieg

Die Absteiger in die Landesliga Westfalen 3 haben sich langsam gefunden. Die Spitze dominieren aber Alteingesessene. Nur ein Aufsteiger überzeugt bislang.

Die Spitzenplätze in der Landesliga Westfalen 3 bleiben in Wanne-Eickeler Hand. An Platz eins thront nun der SV Wanne 11, der sich mit 4:2 bei der SSV Buer durchsetzen konnte und dabei einen 1:2-Pausenrückstand aufholte. Nach der Führung von Yves Brooklyn Bienk (6.) hatten Florian Weber (36.) und Emre Gökkaya (45.) die Führung für Buer herausgeschossen. Doch Orkun Koymali (59.), Steven Murru (67.) und Justin Mieszczak (73.) drehten das Spiel zugunsten der Elfer.

Den Spitzenplatz mussten die Sportfreunde Wanne räumen, die gegen Westfalenliga-Absteiger DJK TuS Hordel eine 1:2-Niederlage hinnehmen mussten. Bereits früh in Unterzahl kamen die Wanne-Eickeler nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch Adin Selimovic (55.). Oguzhan Can (51.) und Yusuf Eren Öztürk (66.) sorgten für den zweiten Hordeler Sieg in Serie.

Und auch der nächste Absteiger setzt ein Zeichen. Westfalia Herne schickte den SuS Kaiserau mit einem 4:1 (2:0) wieder nach Hause und nimmt Tuchfühlung zu den vorderen Plätzen auf. Marvin Schuster (7.), Boran Sezen (15.), Christian Silaj (59.) und German Prudetskiy (90.) trafen für die Mannschaft vom Schloss. Timo Milcarek (88.) gelang der Ehrentreffer.

YEG Hassel, der dritte Absteiger, macht ebenfalls langsam Schritte in die richtige Richtung. Beim alten und neuen Schlusslicht SG Welper feierten die Gelsenkirchener einen 3:0-Sieg. Nach einer torlosen ersten Hälfte schossen Enes Kaya (53.), Mesut Özkaya (72.) und Semih Esen (83.) den Endstand heraus.

Aufsteiger TuS Hannibal feiert fünf Tore

Und mitten zwischen die Absteiger hat sich mit Vestia Disteln der bislang beste Aufsteiger geschlichen. Schon in der Bezirksliga bestach die Mannschaft durch Treffsicherheit. Mit dem 4:1 (2:1) gegen SW Wattenscheid 08 untermauern sie das auch eine Klasse höher. Philipp Müller mit einem frühen Doppelschlag (5./6.) setzte die Marschroute. Der Anschlusstreffer von Edward Tabi (38.) spielte nach den Treffern von Thomas Kühlkampf (61.) und Maurits Kühn (83.) keine Rolle mehr.

Kein Sieger zwischen Altenbochum und Langenbochum

Mit dem TuS Hannibal durfte ein anderer Aufsteiger über seinen ersten Saisonsieg jubeln – und was für einen. Die Dortmunder fertigten den Königsborner SV mit 5:2 (2:0) ab und springen von den Abstiegsplätzen. Kevin Usang (8./41.) traf vor der Pause, ehe Christopher Johannes Simon den Anschluss markierte (57.). Doch Mahmoud Najdi (62.), Dennis Ljatifi (84.) und Mhammed Jabri (89.) beseitigten alle Zweifel. Das 2:5 durch Val-Leander Wettklo (90.+3) war nur eine Randnotiz.

Der FC Altenbochum und BW Westfalia Langenbochum trennten sich 2:2 (1:1). Die Tore erzielten Tobias Portmann zur Gäste-Führung (30.), die Marco-Rosario Costanzino ausglich (44.). Das gleiche Kunststück besorgte er nach dem Treffer von Ali Seklawi (48.) gleich noch einmal zum Endstand (65.).

Erst in der zweiten Halbzeit konnte auch der SV Brackel seinen zweiten Saisonsieg einfahren. Beim 2:0 (0:0) gegen den VfB Westhofen trafen Niklas Rybarczyk (48.) und Lucas Schneider (84.).