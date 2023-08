Arminia Klosterhardt: In Essen - "Noch nie eine unverdientere Niederlage gesehen"

Am Freitagabend startete die Landesliga 2 Gruppe am Niederrhein in den 5. Spieltag. Rellinghausen gegen Klosterhardt hieß die Begegnung.

Der ESC Rellinghausen kann aufatmen. Am 5. Spieltag erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Sascha Behnke den ersten Saisonsieg. Arminia Klosterhardt wurde von den Essenern mit 2:0 besiegt.

Leon Lieske (29.) und Berkan Eken (82.) erzielten vor 124 Zuschauern am Krausen Bäumchen die ESC-Treffer. Während Rellinghausen den ersten Dreier einfahren konnte, kassierte Klosterhardt die zweite Niederlage.

Arminia-Trainer Marcel Landers haderte nach dem Schlusspfiff mit der Chancenverwertung, blickte im Gespräch mit RevierSport aber auch schon nach vorne. Denn am Dienstag (29. August, 19 Uhr, RS-Liveticker) gastiert immerhin Rot-Weiß Oberhausen im Niederrheinpokal am Hans-Wagner-Weg.

Marcel Landers, wie kam es zu dieser 0:2-Niederlage?

Das ist eine richtig brutale und ärgerliche Niederlage. Ich habe noch nie eine unverdientere Niederlage erlebt. Wir haben super angefangen und hatten schon nach einer Minute eine tausendprozentige Einschussmöglichkeit, die wir vergeben. Danach folgten weitere Chancen und plötzlich kassieren wir nach einer Standardsituation das 0:1. Wir wirkten danach fahrig und nervös. Aber ab dem zweiten Durchgang haben wir wieder dominiert und, ich glaube, fünf oder sechs Ecken in kurzer Zeit gehabt. Aber auch daraus konnten wir keinen Ertrag schlagen. Am Ende kann ich den Jungs wirklich nur die mangelnde Chancenverwertung an den Kopf werfen.

Drei Auswärtsspiele und nur ein Punkt: Ist die die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen wirklich so groß?

Wenn man rein nach den Ergebnissen geht, dann habe ich keine Gegenargumente. Aber so ist es eigentlich nicht. Wir haben auswärts spielerisch überzeugt. Leider fehlt es wie so oft an der Effektivität. Aber klar ist auch: Zuhause fühlen wir uns am wohlsten. Wir freuen uns jetzt schon auf Dienstag.

Dann kommt Rot-Weiß Oberhausen zur 1. Runde im Niederrheinpokal. Welche Chancen rechnen Sie sich aus?

Das ist ein schönes Los und die Hütte wird mit über 1000 Zuschauern voll sein. Das wird geil! Für mich persönlich gibt es keine Bonusspiele. Es geht immer um Punkte oder um das Weiterkommen. Wir wollen giftig und ekelig sein und RWO vor Probleme stellen. Mal schauen, ob uns das gelingen wird.