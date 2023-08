Landesliga Niederrhein 2: FC Kray feiert zweiten Sieg in Folge - Lowick weiter ohne Punktverlust

In der Landesliga Niederrhein 2 fertigt SV Biemenhorst DJK Arminia Klosterhardt ab. Auch Konstantinos Mitroglou trifft wieder. Lowick bleibt das Maß der Dinge in der Liga.

Die SF 97/30 Lowick bleiben das Maß der Dinge in der Landesliga Niederrhein 2. Auch am dritten Spieltag bleibt das Team ohne Punktverlust und damit Spitzenreiter. Taric Boland besorgte mit einem Doppelpack (41./67.) den 2:0-Sieg beim SV Budberg.

Hinter Lowick geht es in der Tabelle enger zu. Die wohl größte Duftmarke hat der SV Biemenhorst gesetzt und mit dem 5:0 (2:0) gegen DJK Arminia Klosterhardt den höchsten Sieg des Spieltags eingefahren. Es war zugleich auch die torreichste Begegnung des dritten Spieltags.

Die Verfolger des Top-Duos teilten die Punkte. BW Dingden und die SF Niederwenigern kamen nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus, bleiben aber beide weiterhin ungeschlagen in der Liga.

Das gilt auch für die DJK Blau-Weiß Mintard, die mit der SGE Bedburg-Hau beim 1:1 die Punkte teilte. Binnen zwei Minuten fielen die beiden einzigen Tore des Spiels. Nach der Führung für Mintard durch Fatih Koru (73.) brauchte Oussama Toumzine nur zwei Minuten, um auszugleichen.

Besser lief es da für den FC Kray. Nach dem 3:1 gegen den SV Hönnepel-Niedermörmter unter der Woche gelang den Essenern mit dem 1:0 im Stadtduell beim ESC Rellinghausen der zweite Sieg in Folge. Ayman Abdelrhman Yousif Yagoub erzielte den späten Treffer (84.).

Apropos zweiter Sieg in Folge: Der gelang auch dem SV Scherpenberg. Nicht ganz so torreich wie das 8:0 gegen die Spvgg Sterkrade-Nord am vergangenen Mittwoch, aber beim 3:0 gegen den FC Lintfort zeigte sich die beste Offensive der Liga trotzdem wieder in guter Form. Der ehemalige Profi Konstantinos Mitroglou steuerte sein zweites Saisontor bei.

Der PSV Wesel-Lackhausen gewann gegen die SpVgg Steele 03/09 mit 3:0 (1:0) und fuhr somit den ersten Dreier der Saison ein. Bereits am Samstag hatte der VfB Frohnhausen nach einer Ansage von Trainer Issam Said mit 2:0 gegen die SG Essen-Schönebeck gewonnen. Und Sterkrade-Nord scheint weiterhin nicht in die Saison zu finden. Gegen den FSV Duisburg setzte es eine 0:2-Niederlage.