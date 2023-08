FC Kray: Erster Landesliga-Sieg schürt Vorfreude aufs Derby

Nach dem ersten Sieg des FC Kray in der Landesliga-Saison 2023/24 freut sich Trainer Sebastian Amendt auf das Derby gegen Rellinghausen - und über seine Neuzugänge.

Dem mit einem 3:3-Unentschieden eher durchwachsenen Start des FC Kray in die Landesliga-Saison 2023/24 folgte im zweiten Spiel der erste Saisonsieg. Gegen den SV Hönnepel-Niedermörmter konnten die Essener mit 3:1 gewinnen.

Krays Trainer Sebastian Amendt zeigte sich nach Abpfiff der Partie gelöst. "Ich bin erstmal sehr zufrieden mit der spielerischen Leistung. Wir haben insbesondere in der ersten Halbzeit gezeigt, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben und was uns in der Saison stark machen wird, auf den Platz bringen können", freut er sich. "Auch wenn wir uns eingestehen müssen, dass es noch nicht an allen Ecken und Enden gepasst hat, hat man gesehen, auf was sich die Krayer Fangemeinde in der Saison freuen kann", kündigt Amendt an und ärgert sich nur darüber, dass seine Mannschaft vor dem Tor manchmal noch die Effektivität und defensiv zeitweise die Ruhe vermissen lässt.

Umso mehr stach Marc Gotzeina heraus, der an allen drei Krayer Treffen beteiligt war, zwei Mal davon als Torschütze. Unter anderem verwandelte die Nummer zehn des FC Kray einen Freistoß aus etwa 18 Metern direkt. "Marc Gotzeina hat diesem Spiel seinen Stempel aufgedrückt", lobt sein Coach ihn dementsprechend.

Für das nun anstehende Derby gegen Rellinghausen hofft Amendt, seinen Kader noch mit einigen der vorgestellten aber noch nicht eingesetzten Neuzugänge verbreitern zu können.





Neben Zugängen aus Essen und Umgebung konnte der Landesligist auch Spieler mit internationalem Hintergrund verpflichten. "Wir haben einige Jungs für uns gewonnen, die ursprünglich aus Japan kommen, das liegt insbesondere an der Nähe zu Düsseldorf, denn dort gibt es eine große japanische Gemeinde. Da haben wir einfach gute Erfahrungen gemacht, was die Trainingsintensität und die realistische Selbsteinschätzung, aber auch den Umgang untereinander angeht", zählt der Coach die Stärken seiner Neuzugänge auf.

FC Kray: Nagaya - Curaba, Sarr, Köse, Schulz - Kadrijaj (86. Tawada), Kamboua (74. Togbedji), Tietz, Itter (C) - Bel-Mustapha, Gotzeina Nagaya - Curaba, Sarr, Köse, Schulz - Kadrijaj (86. Tawada), Kamboua (74. Togbedji), Tietz, Itter (C) - Bel-Mustapha, Gotzeina Hö.-Nie.: Schmitz- Kooijmans, Nowicki, Brilski, Gözüdok (71. Demiri) - Ruiz (78. Tatzel), Müller, Mayr (C), Wiens (71. Pritzer) - Jakopic (90. Schumann), Gerling (90. Eichholz) Schiedsrichter: Tim Flores Tore: 1:0 Gotzeina (53.), 1:1 Kooijmans (58.), 2:1 Gotzeina (64.), 3:1 Itter (81.) Zuschauer: 70

Und auch ein sudanesischer Nationalspieler hat den Weg nach Kray gefunden: Ayman Abdelrahman. "Er war schon im Winter mal da und jetzt konnten wir ihn fest verpflichten. Viele Spieler, die irgendwann einmal so einen Profi-Weg im Kopf haben, kommen dann erstmal in unterklassigen Ligen unter. Wir haben hier jetzt eine ordentliche Mischung, die immer mehr zusammen wächst und wir sind für ganz verschiedene Jungs eine Anlaufstelle", erklärt der Kray-Trainer den Wechsel. "Leider war Ayman heute noch nicht spielberechtigt, aber ich hoffe, dass wir ihn am Sonntag gegen Rellinghausen schon einsetzen können."

Für das Stadt-Derby (13. AUgust, 15 Uhr) gibt Amendt drei Punkte als klares Ziel aus. "Diese Spiele sind nochmal einen Tacken wichtiger als andere Spiele, zumindest für das Umfeld, und dementsprechend gehen wir da mit voller Überzeugung rein, aber auch mit Demut und dem Wissen, dass Rellinghausen uns alles abverlangen wird", verspricht er.