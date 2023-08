Landesliga Niederrhein: FC Kray mit Zugang vom sudanesischen Erstligisten

Der FC Kray hat nachgelegt - und dabei einen Mann geholt, der internationales Flair nach Essen bringt.

Vor dem Auftakt des FC Kray in der Landesliga Niederrhein 2 (3:3 beim 3:3-Unentschieden in Biemenhorst) hatte der FC Kray noch drei neue Spieler verpflichtet.

Auch die wenigen Tage bis zum zweiten Spieltag nutzte der Klub, um den Kader weiter zu justieren. Vor dem ersten Heimspiel am Mittwoch (9. August, 20 Uhr) gegen den SV Hönnepel-Niedermörmter verpflichteten die Essener noch einen Offensivspieler.

Stürmer Ayman Abdelrahman, der seit Januar 2023 als Sprachstudent an der Universität Essen-Duisburg studiert, unterzeichnete einen Vertrag für die laufende Spielzeit. Der 29-jährige Sudanese spielte zuletzt beim sudanesischen Erstligisten Al-Ahli Khartoum, nahm im Januar in Algerien als Nationalspieler seines Landes an der afrikanischen Fußballmeisterschaft in Algerien teil und wird nun Teil des Teams um Trainer Sebastian Amendt.

Auf sein Debüt für die A-Nationalmannschaft wartet er noch, für die U20 des Sudan lief er fünf Mal auf. „Ayman hat eine enorme Geschwindigkeit und man sieht, dass er schon auf höherem Niveau gespielt hat“, zeigt sich Trainer Amendt zufrieden ob der Verpflichtung von Ayman. „Er gibt uns in der Offensive weitere Möglichkeiten und wird, gerade aufgrund seines Alters, seiner Erfahrung und seiner Athletik eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein.

Die gegen Hö.-Nie. unbedingt den ersten Dreier einfahren will. Gegenüber RS betonte Amendt: "Wir müssen im Spielaufbau klarer agieren und das sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Es wird ein längerer Prozess sein, aber wir arbeiten daran, einfache Fehler in Tornähe zu vermeiden. Wir wissen natürlich auch, dass wir auf einen sehr motivierten Rivalen treffen, der das erste Spiel verloren hat und nun die ersten Punkte einfahren will. Es wird auf jeden Fall eine Herausforderung, der wir uns aber gerne stellen."