VfB Frohnhausen: "Wir werden alles geben, um unsere Ziele zu erreiche

Der VfB Frohnhausen, frischgebackener Preußen Cup-Gewinner, startet voller Zuversicht in die kommende Landesliga Niederrhein-Saison. Doch es läuft nicht alles nach Plan.

Die Preußen Cup-Gewinner des VfB Frohnhausen starten in die kommende Landesliga Niederrhein-Saison. Die Vorbereitung verlief nicht ohne Herausforderungen, doch Trainer Issam Said und sein Team haben sich trotzdem durchgekämpft und das nächste Ziel ist klar: "Eine gute Platzierung in der Landesliga!"

Die Vorbereitung auf die neue Saison verlief nicht immer reibungslos. Der Trainer musste sich mit einigen Problemen beschäftigen: "Unsere Vorbereitung war durch unglückliche Umstände geprägt. Viele Spiele mussten ausfallen, bedingt durch Urlaub, Verletzungen und Sperren. Doch die Mannschaft hat viel Moral gezeigt, auch wenn zeitweise nur 15 Spieler einsatzfähig waren. Trotzdem haben wir uns durchgekämpft und am Ende den Preußen Cup gewonnen. Auch wenn ich damit, um ehrlich zu sein, nicht mehr gerechnet habe."

Der VfB Frohnhausen muss derzeit auf Emre Kilav aufgrund einer Muskelverletzung und auf Mario-Catalin Condreanu aufgrund eines Bänderrisses verzichten.

Der Trainer zeigt sich zufrieden mit den bisherigen Neuverpflichtungen, betont aber auch den Bedarf an weiteren Verstärkungen. "Die Neuzugänge haben der Mannschaft neue Impulse gegeben, aber wir sind noch nicht komplett. Wir arbeiten daran, die Mannschaft breiter aufzustellen und noch einige Spieler zu verpflichten, um für die Saison gut gerüstet zu sein," sagt Said.

Trotz des Bedarfs hat der VfB Frohnhausen klare Ziele mit der neuen Mannschaft für die kommende Saison formuliert. "Unser primäres Ziel ist eine gute Platzierung in der Landesliga. Wir wollen eine starke Defensive aufbauen und erfolgreiche Spiele bestreiten," erklärt der Trainer.

Die Herausforderung der erweiterten Landesliga

Mit dem Aufstieg in die erweiterte Landesliga stehen dem VfB Frohnhausen neue Herausforderungen bevor. Trainer Issam Said zeigt sich optimistisch, aber auch realistisch: "Die erweiterte Landesliga ist eine starke Liga mit guten Mannschaften. Es wird nicht einfach, aber wir sehen das als Chance, uns weiterzuentwickeln und zu beweisen, dass wir hierher gehören. Wir müssen hart arbeiten und uns auf jedes Spiel konzentrieren."

Das erste Spiel auf das sich Frohnhausen fokussiert ist Sonntag (6. August, 15 Uhr). Der erste Gegner: VfB Speldorf. Said: "Speldorf wird zweifellos ein schwerer Gegner sein."

Said ist zuversichtlich, dass die Mannschaft gut vorbereitet ist und eine starke Saison spielen wird. "Die Mannschaft hat viel Potenzial und wir werden alles geben, um unsere Ziele zu erreichen."