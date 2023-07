Cranger Kirmes Cup: Halbfinale „wäre ein Riesenerfolg“ für SV Wanne 11

Der SV Wanne 11 setzte sich beim Cranger Kirmes Cup gegen Stadtrivale Sportfreunde Wanne-Eickel mit 3:2 (1:1) durch. Trainer Franko Pepe visiert das Halbfinale an.

Der Cranger-Kirmes-Cup hält bekanntlich einige Stadtderbys bereit. In Gruppe A stand am zweiten Tag des beliebten Turniers ein Weiteres auf dem Zettel: Der SV Wanne 11 forderte die Sportfreunde Wanne-Eickel heraus. Das Landesliga-Duell endete mit einem 3:2 (1:1)-Erfolg für das Team von Trainer Franko Pepe. Der Siegtreffer fiel erst in den Schlusssekunden.

Zu Beginn tasten sich beide Mannschaften minutenlang ab. Erst nach rund einer Viertelstunde nahm die Partie erstmals Fahrt auf: Philipp Dragicevic und Simon Gummels versuchten es aus der Distanz, verfehlten den Kasten jedoch deutlich. Besser machte es Dominik Hanemann von den Sportfreunden, der zur 1:0-Führung traf (25.). Kurz vor der Halbzeit nahm sich Yves Bienk ein Herz und packte einen Sonntagsschuss aus - die Kugel schlug zum 1:1-Ausgleich im Winkel ein (35.).

Kurz nach dem Seitenwechsel war es erneut Angreifer Bienk, der diesmal am Torwart vorbei dribbelte, mühelos zum 2:1 für den Spielverein einschob und seinen Doppelpack schnürte (44.). Lange hielt die Führung nicht: Marc Schröter traf vom Punkt zum 2:2 (51.). Danach wurde die Partie immer umkämpfter und blieb lange offen. Erst in letzter Minute erlöste Angreifer Justin Mieszczak den SV Wanne 11 und setzte mit dem 3:2-Siegtreffer den Schlusspunkt (80.).

Wanne 11-Trainer Franko Pepe sah einen „verdienten Sieger“ und resümierte: „Wir haben viele Torchancen rausgespielt, haben guten Fußball gezeigt. Im ersten Durchgang hätten wir uns zwei, dreimal öfter belohnen müssen nach den Einschuss-Möglichkeiten. Trotzdem hat es Spaß gemacht, den Jungs zuzugucken, weil wir die bessere Mannschaft waren.“

SV Wanne 11: Maiwald - Koymali, Musial, Kaya (56. Öztürk), Flaczek - Dragicevic, Petrovic, Gummels, Stehl (69. Aydinli) - Bienk, Mieszczak Maiwald - Koymali, Musial, Kaya (56. Öztürk), Flaczek - Dragicevic, Petrovic, Gummels, Stehl (69. Aydinli) - Bienk, Mieszczak Sportfreunde Wanne-Eickel: Ugolini - Lücke, Krüger, Groß, Selimovic - Bellahcen, Dürschke, Lasshab, Borutta - Schröter (51. Diaby), Hanemann Schiedsrichter: Sinan Erk Zuschauer: 200 Tore: 0:1 Hanemann (25.), 1:1 Bienk (35.), 2:1 Bienk (44.), 2:2 Schröter (51.), 3:2 Mieszczak (80.)

Mit dem Auftaktsieg in Gruppe A hat sich der SV Wanne 11 eine gute Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf erarbeitet. Obwohl die Endplatzierung für Coach Pepe nicht im Vordergrund stehe, verrät er: „Wenn wir hier weiterkommen und ins Halbfinale einziehen, dann wäre das ein Riesenerfolg für uns. Dafür geben wir alles. Primär wollen wir uns aber weiterentwickeln. Dafür bietet das Turnier beste Möglichkeiten.“





Maximilian Wagener, Coach der Sportfreunde Wanne-Eickel, ärgerte sich über die Derby-Niederlage in letzter Sekunde und brachte dies in der anschließenden Teambesprechung zum Ausdruck. Trotzdem zog er auch positive Schlüsse: "Der Gegner war zu Beginn der Hälften jeweils strukturierter und hat mehr investiert. Meine Jungs mussten sich zweimal in die Halbzeiten reinkämpfen. Dann haben wir es eigentlich gut gemacht. Ich weiß zwar nicht, ob wir drei Gegentore verdient hätten, aber alles in allem ist die Niederlage verdient.“