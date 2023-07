Am Freitag ist es soweit: Der SC 1920 Oberhausen lädt zum großen Amateurturnier.

In einer Sommervorbereitung finden traditionell nicht nur viele und interessante Testspiele statt, sondern Turniere werden ebenfalls ausgertragen. So auch in Oberhausen. Der Bezirksligist SC 20 Oberhausen lädt zwischen dem 14. und 23. Juli 2023 zum 1. Getränke Henselder-Cup.

Über insgesamt zehn Tage duellieren sich 16 Vereine um den Titel. "Am kommenden Samstag ist es endlich soweit. Dann startet unser 1. Getränke Henselder-Cup 2023 passend zu unserem Jubiläum. Wir freuen uns auf unvergessliche Tage für jeden Fußball-Liebhaber auf und außerhalb des Platzes. Wir möchten uns nochmal herzlich bei der Firma Getränkevertrieb Henselder für das Sponsoring der Getränke bedanken. Wir freuen uns auf ein unvergessliches Turnier mit euch allen zusammen", heißt es in einer offiziellen Meldung des Vereins auf Facebook.

Neben dem Gastgeber SC 1920 Oberhausen, der gleich drei Seniorenmannschaften stellt, komplettieren der FC Sterkrade 72, Croatia Mülheim, DJK Arminia Lirich, Rot-Weiß Oberhausen Team 2, Fatihspor Mülheim, SC Buschhausen 1912, Rhenania Bottrop, Tusem Essen, Sterkrade 06/07, DJK Arminia Klosterhardt, GW Roland Meiderich, SW Alstaden und TSV Safakspor das Teilnehmerfeld. Von der Landesliga bis zur Kreisliga B ist alles mit dabei.

Der Modus verläuft dabei ganz klassisch. Aus den vier Gruppen erreichen jeweils die zwei besten Teams das Viertefinale. Alle Platzierungsspiele werden am 23. Juli stattfinden. Das Spiel um Platz drei und das große Finale runden dann den letzten Tag ab. Die Spielzeit beim Turnier beträgt 2x30 Minuten.

Das sind die 4 Gruppen:

A:

SC 1920 Oberhausen I

FC Sterkrade 72

Croatia Mülheim

DJK Arminia Lirich

B:

SC 1920 Oberhausen II

Rot-Weiß Oberhausen Team 2

Fatihspor Mülheim

SC Buschhausen 1912

C:

SC 1920 Oberhausen III

Rhenania Bottrop

Tusem Essen

Sterkrade 06/07

D:

DJK Arminia Klosterhardt

GW Roland Meiderich

SW Alstaden

TSV Safakspor