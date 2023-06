"Vorerst letzter externer Neuzugang" - ESC Rellinghausen findet Offensivspieler

Landesligist ESC Rellinghausen hat bei ETB SW Essen zugeschlagen und einen weiteren Offensivspieler vorgestellt. Damit soll der letzte externe Zugang feststehen.

In den letzten Wochen bastelte der ESC Rellinghausen fleißig am Kader für die neue Saison. Nachdem nun auch der gesuchte Offensivspieler gefunden ist, ist die Kaderplanung für die neue Spielzeit in der Landesliga bereits weitestgehend abgeschlossen.

Der "vorerst letzte externe Neuzugang", den der Verein nach eigener Aussage vor der Saison vorstellen wird, ist Edisher Ugrekhelidze. Der 21-Jährige kommt vom ETB Schwarz-Weiß Essen, konnte in der letzten Saison neun Einsätze für sich verbuchen, stand in der Rückrunde allerdings nicht mehr auf dem Platz. Nun will er unter Trainer Sascha Behnke wieder mehr spielen.

Für den SV Burgaltendorf sammelte er zuvor bereits erste Erfahrungen in der Landesliga. In der Jugend spielte er bei der Essener SG.

"Der gelernte Offensivspieler ist auf den Außenbahnen und im Sturmzentrum einsetzbar und möchte wieder mehr Einsatzminuten für sich verbuchen. Er möchte sich auf Dauer durchsetzen und im Seniorenbereich endlich seine Spuren hinterlassen. Wir hoffen, dass der kantige Offensivspieler die Lücke die Niklas Nadolny hinterlassen hat, mit schließen kann", erklärte der ESC in seiner Mitteilung.

Zuvor hatte der Verein bereits die Rückkehr von Zaven Varjabetyan verkündet. Der gebürtige Essener wechselt vom VfB Frohnhausen zurück nach Rellinghausen.

ESC Rellinghausen: Der Kader 2023/24:

Neuzugänge: Edisher Ugrekhelidze (ETB SW Essen), Zaven Varjabetyan, Leon Lieske (beide VfB Frohnhausen), Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi, Ife-Oluwa Emmanuel Awolaja (beide Arminia Klosterhardt U19), Eldor Gashi, Jost Guinand (beide Essener SG), Baki Mellova, Linus Butz (beide ETB SW Essen U19), Jim Conor Baudenbacher (SC Velbert), Dennis Hornig (Teutonia Überruhr).

Verlängerungen: Julian Bluni, Eugen Pirogov, Erik May, Simon Neuse, Niklas Piljic, Dominik Huxholt, Robin Wicker, Luca Krämer, Mikael Antunes Maeder Moreira, Aiman Salmi, Jakob Zec, Tom Holz, Nico Beckmann, Julian Haase, Reid Osei, Serkan Özer.