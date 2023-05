Landesliga Westfalen 3: Der Meister und die Absteiger stehen fest

Showdown in der Landesliga Westfalen 3, der letzte Spieltag stand an. Drei Teams kämpften um den Aufstieg, vier Teams um den Klassenerhalt.

In der Landesliga Westfalen 3 kämpften noch drei Mannschaften um den Aufstieg in die Westfalenliga. Dabei steigt der Meister direkt auf. Und das ist in diesem Jahr die SpVgg Horsthausen.

Die Zweiten der vier Landesligen treten in Aufstiegsspielen gegeneinander an. Am Ende steigen drei von vier Vizemeistern auf. Sollte der 1. FC Düren die Lizenz für die Regionalliga nicht erhalten, entfällt die Relegation und alle Vizemeister steigen direkt auf.

Dementsprechend angespannt war die Lage vor dem letzten Spieltag. Die SpVgg Horsthausen, der Hombrucher SV (beide 69 Punkte) und SV Wanne 1911 (68 Punkte) kämpften um den Aufstieg.

Und die Ausgangssituation vor dem Spieltag sollte sich nicht mehr ändern. Die SpVgg Horsthausen löste seine Aufgabe im Heimspiel gegen den Königsborner SV souverän und steht als fester Aufsteiger in die Westfalenliga fest.

Schon nach einer Minute schoss Stefan Josifov zur Führung ein. Salah Eddine Darraz glich erst aus, bevor erneut Josifov die Führung besorgte (38.). Marvin Rupieper (56.) und Marvin Pollesch (85.) machten den Aufstieg dann perfekt.

Ebenfalls mehr als souverän verrichtete der Hombrucher SV seine Aufgabe. Bei der SG Welper stand es schon zur Halbzeit 3:0 für die Hombrucher. Alexander Bernhard (3.), Marvin Schuster (14.) und Benedikt Buchholz (45+5) trafen. Schuster machte mit drei weiteren Toren nach der Pause (57./72./79.) alles klar, Domenico Palmieri setzte den Schlusspunkt (81.) zum 7:0. Ob dieser Sieg für den direkten Aufstieg reicht oder die Relegation ruft, entscheidet sich erst, wenn klar ist, ob Düren die Regionalliga-Lizenz bekommt.

Und auch der dritte Verein mit Aufstiegshoffnungen, SV Wanne, gewann, 2:1 gegen den SV Hohenlimburg, konnte sich aufgrund der Siege der beiden Konkurrenten aber zu keinem Zeitpunkt mehr Hoffnungen auf den Aufstieg machen.

Keine Veränderungen im Keller

Im Tabellenkeller wurden noch letzten beiden Absteiger gesucht. SV Horst-Emscher und Firtinaspor Herne (beide 41 Punkte) hatten dabei die schlechtesten Karten. Der SV Brackel (42 Punkte) und SW Wattenscheid 08 (44 Punkte) waren ebenfalls noch gefährdet.

Und auch hier änderte sich nichts mehr. Im direkten Duell zwischen dem SV Brackel und Firtinaspor Herne hatten beide Teams noch alles in der eigenen Hand, aber Brackel sorgte schnell für klare Verhältnisse. Schon zur Halbzeit stand es 3:0. Am Ende hieß es gar 6:1.

Auch der SV Horst-Emscher steht als Absteiger fest, beim 3:2 gegen die SpVg Hagen 11 konnte die desolate Saison auch durch einen Sieg nicht mehr gerettet werden.

Die weiteren Ergebnisse:

SW Wattenscheid 08 – BW Westfalia Langenbochum 2:3 (2:2)

SC Berchum/Garenfeld – BV Westfalia Wickede 5:0 (2:0)

Sportfreunde Wanne – SSV Buer 4:0 (1:0)