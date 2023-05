Landesliga: Nach Klassenerhalt - 172-maliger Oberligaspieler sucht eine neue Herausforderung

Die Spielvereinigung Sterkrade-Nord hat den Klassenerhalt am letzten Spieltag geschafft. Der Kapitän spielte dabei keine Rolle mehr.

Die Spvvg. Sterkrade-Nord hat sich nach dem Oberliga-Abstieg nur sehr schwer in der Landesliga zurechtgefunden. Zur Winterpause kam mit Sven Schützek ein neuer Trainer, der den Klub zum Klassenerhalt führen sollte. Und: Schützek hat die Mission erfolgreich ins Ziel gebracht!

"Wenn man am letzten Spieltag drinbleibt, dann ist doch klar, dass in der Saison einiges schiefgelaufen ist. Ich habe versucht, das Beste aus der Lage zu machen und am Ende haben wir unser Ziel erreicht. Deshalb sind wir auch alle glücklich. Ein Abstieg ist immer eine sportliche Katastrophe. Diese konnten wir zum Glück verhindern. Dafür auch ein großes Lob an die Spieler, die das letzte Spiel mit viel Herz und Leidenschaft angegangen sind", lobte Schützek gegenüber RevierSport.

Dieses Lob hatte sich der Kapitän zumindest an diesem Tag nicht verdient. Denn Oguzhan Cuhaci wurde für das letzte Spiel - Nord siegte mit 2:1 gegen SV Genc Osman Duisburg - aussortiert. Überhaupt war es eine Saison zum Vergessen für den 32-Jährigen. "Ich will jetzt gar nicht mehr zurückschauen. Aber klar: ich hätte mir von den Verantwortlichen mehr Respekt und Vertrauen gewünscht. Am Ende hat der Verein den Klassenerhalt aber geschafft und damit auch einige Entscheidungen gerechtfertigt. Für mich zählt nur noch die Zukunft", sagt der frischgebackene Familienvater, der nur 13 Einsätze (ein Tor, eine Vorlage) in 2022/2023 verbuchte.

Nach rund zwei Jahren verlässt Cuhaci nun auch Sterkrade-Nord. "Ich suche eine neue Herausforderung, ob das als Spieler, spielender Trainer oder Co-Trainer sein wird, weiß ich noch nicht. Ich will auf jeden Fall etwas Neues ausprobieren und wieder Spaß am Fußball bekommen", erklärt der 172-malige Oberligaspieler.

Cuhaci, der für Klubs wie Homberg, Hamborn, Sterkrade-Nord und FSV Duisburg in der 5. Liga spielte, weiß noch nicht, wohin sein Weg führen wird. "Ich wohne in Dinslaken, bin Papa geworden und da ist es klar, dass ich keine 50 Kilometer zum Training mehr fahren möchte. Ich bin aber zuversichtlich, dass ich eine spannende Herausforderung hier in der Nähe finde", sagt Cuhaci.