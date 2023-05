VfB Bottrop: Ex-Profi will's nochmal wissen - "Klassenerhalt und dann weiter oben spielen"

Nach drei Siegen in Folge hat der VfB Bottrop wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt. Auch Ex-Profi Alpay Cin glaubt noch daran.

Drei Spiele, drei Siege und zuletzt ein 5:0-Erfolg über das Spitzenteam des Mülheimer FC 97: Der VfB Bottrop darf zwei Spieltage vor Saisonende wieder auf den Landesliga-Klassenerhalt hoffen.

Drei Punkte liegt der Aufsteiger vor den Duellen bei Arminia Klosterhardt und daheim gegen den SV Hönnepel-Niedermörmter hinter dem rettenden Ufer.

"Wir sind wieder da, wir leben! Jetzt hauen wir Klosterhardt und Hö.-Nie. weg und müssen einfach hoffen, dass die Mannschaften vor uns noch stolpern. Mein Ziel ist klar definiert: Erst Klassenerhalt mit dem VfB, dann will ich wieder weiter oben spielen", betont Alpay Cin, einer der Garanten für die jüngsten drei Dreier der Bottroper.

Der 25-Jährige war eigentlich schon aus dem Kader des VfB gestrichen worden - RevierSport berichtete - und feierte vor wenigen Wochen seine Rückkehr. "Ich hatte eigentlich vor zurück in die Türkei zu gehen. Leider ist das tragische Erdbeben dazwischen gekommen und so bin ich doch in Bottrop geblieben. Wir haben uns für die letzten acht Spiele geeinigt und ich gebe seitdem Vollgas. Ich bin topfit und voller Tatendrang", sagt der ehemalige U19-Spieler von Rot-Weiss Essen und Regionalligaspieler der TSG Sprockhövel.

Cin, der mittlerweile in seiner Heimatstadt Bottrop ein Bistro betreibt, spielte bis Sommer 2022 fünf Jahre in der Türkei. Er absolvierte über 100 Pflichtspiele in der 3. und 4. Liga am Bosporus für Vereine wie Selcukspor, Konya, Diyarbekir Spor, Aksaray Bld, Bergama Bld und Hacettepe.

Der einstige Türkei-Profi will wieder zurück in den bezahlten Fußball. Cin: "Aktuell führe ich sowohl mit dem VfB als auch anderen Interessenten Gespräche. Am Ende muss ich schauen, was für mich das Beste ist. Aber ich will noch einmal richtig angreifen und am liebsten wieder zweimal am Tag trainieren. Ich bin wieder so heiß wie vor meiner Zeit in der Türkei und hoffe auch, dass ich eine Chance in Deutschland erhalte. Doch zunächst einmal möchte ich in zwei Wochen mit dem VfB Bottrop den Klassenerhalt schaffen."