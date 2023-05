VfB Frohnhausen: Erst Klassenerhalt, dann Transfercoup - "Einer der besten Torjäger" in Essen kommt

Der VfB Frohnhausen hat den Klassenerhalt in der Landesliga Niederrhein 3 am Sonntag perfekt gemacht. Tags darauf verkündeten die Essener einen Neuzugang.

Es war keine einfache Saison für den VfB Frohnhausen, doch am Sonntag konnten die Essener endlich aufatmen. Mit dem 5:2-Erfolg im Heimspiel gegen den SC Reusrath können die "Löwen" für ein weiteres Jahr in der Landesliga Niederrhein planen - der Klassenerhalt ist dem Team von Trainer Issam Said zwei Spieltage vor dem Ende der Saison nicht mehr zu nehmen.

Und tags darauf folgten gleich die nächsten positiven Neuigkeiten von den Frohnhausern. Sie gaben die Verpflichtung von Robin Barth bekannt. Der 29-Jährige kommt von der SG Schönebeck. Auch dank seiner 25 Saisontore steht der Bezirksliga-Spitzenreiter vor dem Aufstieg in die Landesliga. Erst am Sonntag traf Barth beim 1:1 im Topspiel gegen den Vogelheimer SV.

Für den Stürmer ist der Wechsel nach Frohnhausen eine Rückkehr. Er hatte schon ab 2016 zwei Jahre im Essener Westen gespielt. Barth war Teil der Aufstiegsmannschaft von 2018, wechselte dann nach Schönebeck und stieg in die Bezirksliga auf. Hier belegt er aktuell den dritten Platz in der Torschützenliste.

"Mit Robin kehrt einer der besten Torjäger der Essener Amateurfußballszene zum VfB zurück", freut sich Frohnhausen in einem Facebook-Beitrag über den Transfercoup. Barth werde dem Said-Team "gerade im Sturm gut tun", so Verein weiter. "Aber bevor Robin zurückkehrt, wird er alles geben, um die SGS in die Landesliga zu schießen. Wir drücken ihm und den Jungs von der Ardelhütte die Daumen, winkt uns doch eventuell ein neues Derby in der Landesliga."

Bevor es soweit sein könnte, steht auch für Frohnhausen trotz sicherem Ligaverbleib noch ein wichtiges Spiel an. Am Mittwochabend empfangen die Essener den Bezirksligisten SV Burgaltendorf im Halbfinale des Kreispokals (18.45 Uhr). Der Sieger trifft im Endspiel auf Adler Union Frintrop.