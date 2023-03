VfB Frohnhausen verspielt 2:0 im Stadtderby gegen TUSEM: "Es ist eine Katastrophe"

Im Essener Stadtderby in der Landesliga konnte TUSEM Essen nach 0:2-Rückstand gegen den VfB Frohnhausen noch den Ausgleich erzielen. Beide Trainer ärgerten sich über verpasste Chancen.

Am 18. Spieltag der Landesliga 3 Niederrhein lag TUSEM Essen im Stadtderby gegen den VfB Frohnhausen zur Pause mit 0:2 hinten, konnte sich aber in der zweiten Hälfte zurückkämpfen und ein 2:2-Remis holen.

Bereits in der Anfangsphase gingen die Gäste nach einem schnell ausgeführten Freistoß durch Chamdin Said in Führung, kurz vor der Pause sorgte der Stürmer mit seinem zweiten Treffer für klare Verhältnisse.

Doch in der zweiten Halbzeit drehte TUSEM auf und konnte durch Treffer von Luis Förster (73.) und Fabian Riesener (86.) ausgleichen. Kurz vor Schluss hatten die Gastgeber sogar die Möglichkeit, in Führung zu gehen, doch Frohnhausen rettete zumindest das Unentschieden.

VfB-Trainer Issam Said zeigte sich nach dem Spiel mit dem Ergebnis mehr als enttäuscht: „Es ist eine Katastrophe. In so einem Spiel im Abstiegskampf noch den Ausgleich zu kassieren ist einfach bitter. Das ist aber unser Problem zur Zeit, dass wir in solchen Momenten nicht gut genug verteidigen.“ Für Frohnhausen wäre ein Sieg immens wichtig gewesen, um sich aus dem direkten Abstiegskampf zu befreien.

Auch TUSEM steckt tief im Abstiegskampf, durch den Ausgleich bleibt man zumindest bis auf einen Punkt am VfB Frohnhausen dran. Carsten Isenberg, Trainer des TUSEM, hatte nach dem Spiel gemischte Gefühle: „Wir wollten auf jeden Fall drei Punkte. Diese hätten wir auch, wenn man das ganze Spiel betrachtet, holen können. Ich bin froh, dass es am Ende der Punkt geworden ist, für die Moral der Mannschaft ist das sehr wichtig. Trotzdem zählen in unserer Situation nur Siege.“

TUSEM: Schulten, Titz, Riesener, Vasquez (70. Manis), Reppmann (75. Serin), Prellwitz (60. Paulun), Golz, Baruffolo, Jalti, Schmidt (60. Höning), Förster (80. Avci) Frohnhausen: Bley, R. Köhler (65. Wassi), Götze, N. Köhler (80. Kozak), Varjabetyan (90. Semmo), I. Said (77. Rasitoglou), Camara, Matondo, C. Said (82. Ikic), Issa, Bahadir Tore: 0:1 Said (6.), 0:2 Said (44.), 1:2 Förster (73.) 2:2 Riesener (85.)

Gerade in der Anfangsphase des Spiels traten die Hausherren unsicher auf und ließen viele Chancen zu. „Wir waren trotzdem in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, haben uns aber zwei Mal abkochen lassen. So gehen wir durch individuelle Fehler mit 0:2 in die Pause, obwohl es sich so angefühlt hat, als ob wir führen müssten“, erklärte Isenberg nach dem Spiel. Doch in der zweiten Halbzeit drehte TUSEM dann richtig auf, was der Trainer nach dem Spiel lobend anerkannte: „Ich bin absolut stolz drauf, wie die Jungs gekämpft haben. Wir nehmen den Punkt mit und schauen nach vorne.“

Auch wenn die Ausgangslage in der Tabelle für TUSEM Essen nicht Ideal ist, ist das Ziel des Klassenerhalts weiterhin in Schlagdistanz. Isenberg legt dabei volles Vertrauen in seine Spieler: „Wir sind optimistisch, die Mannschaft glaubt an sich. Viele hatten uns in der Winterpause vielleicht schon abgeschrieben, aber wir haben gezeigt, dass wir leben. Unser Ziel ist es, an den anderen Mannschaften dran zu bleiben und aus den letzten acht Spielen alles rauszuholen.“