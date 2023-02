VfB Bottrop: Trainer Schrank ist weg, Nachfolger steht schon fest

Lange hatte der VfB Bottrop um den Aufstieg in die Landesliga gekämpft und liegt nun zur Halbzeit auf dem letzten Tabellenplatz in dieser Spielklasse. Das hat personelle Konsequenzen.

Irgendwie kam diese Nachricht nicht überraschend: Michael Schrank schmiss zum Wochenende hin "aus persönlichen und beruflichen Gründen" als Trainer des VfB Bottrop hin.

Doch hinter den Kulissen soll es nach RevierSport-Informationen schon länger gebrodelt zu haben. Die Zusammenarbeit zwischen dem Fußballlehrer und der Mannschaft um Kapitän Fatih Candan soll nicht die beste gewesen sein.

Nun ist Schrank weg und der neue Mann ist schon da. Denn der Nachfolger von Schrank wurde nur einen Tag nach dessen Aus beim Landesligisten präsentiert.

"Can Ucar, der zuletzt Co-Trainer beim SV Zweckel war, ist unser neuer Cheftrainer. Er kennt den Verein, er kennt die Mannschaft und wird von allen Personen respektiert. Can hat schon im Aufstiegsjahr als Assistent von Patrick Wojwod einen großen Anteil am Erfolg gehabt. Nun ist er der Chef und kann zeigen, was er drauf hat", erklärte Gündüz Tubay am Samstagmittag - 4. Februar - gegenüber RevierSport.

Die Mannschaft hat keine Ausreden, keine Alibis mehr. Jetzt geht die Post ab! Da bin ich mir sicher. Gündüz Tubay

Der VfB Bottrop liegt nach 14 von 26 Saisonspielen auf dem letzten Tabellenplatz und hat vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Tubay ist voller Tatendrang und Optimismus: "Die Mannschaft hat keine Ausreden, keine Alibis mehr. Jetzt geht die Post ab! Da bin ich mir sicher."

Auch ein neuer Spieler, besser gesagt Spielmacher, soll dabei mithelfen, dass der VfB die Landesliga hält. "Wir haben noch Hilal Ali Khan unter Vertrag genommen und er ist auch ab sofort spielberechtigt. Er hat einige Oberligaspieler auf dem Buckel und ist ein erfahrener Mann, der uns sofort weiterhelfen wird", berichtet der erste Vorsitzende des VfB Bottrop.

Der 32-jährige Ali Khan stand zuletzt bei der DJK TuS Hordel, Fichte Lintfort und FSV Duisburg unter Vertrag und hat in seiner Karriere immerhin schon 68 Oberligaspiele bestritten. Nun könnte er schon am 18. Februar (Samstag, 15.15 Uhr) im Heimspiel des VfB gegen seinen Ex-Klub Lintfort sein Bottrop-Debüt feiern.