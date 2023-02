Landesligist VfB Frohnhausen hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen Oberliga-Spieler verpflichtet. Ganz zur Freude von Trainer Issam Said.

Der VfB Frohnhausen kämpft in der Landesliga um den Klassenerhalt. Nach 15 Partien beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz zwei Punkte. Für diese Mission konnte Trainerurgestein Issam Said kurz vor dem Ende der Transferperiode den dritten Winterzugang unter Dach und Fach bringen.

Denn: Said lotste Djibril Camara vom ETB Schwarz-Weiß Essen an die Raumerstraße. Der Offensivspieler absolvierte in der Hinrunde vier Pflichtspiele für den Tabellenzweiten der Oberliga und soll nun helfen, mit den "Frohnhauser Löwen" die Liga zu halten.

Zuvor schnürte Camara für die SpVgg Steele die Schuhe. Nach Bekir Kozak (DJK Sportfreunde Katernberg) und Semih Uludogan (SV Burgaltendorf) – RevierSport berichtete – war Camara der dritte und letzte Wintertransfer von Frohnhausen.

Der 45-jährige Said freut sich auf den neuen Offensivmann: "Wir konnten ihn auf den letzten Drücker überzeugen. Er hatte auch andere Angebote. Camara ist mit meinem Sohn gut befreundet und wir kennen uns schon länger. Deswegen habe ich den Zuschlag bekommen. Er ist ein toller Junge und hat auf der linken Offensivseite mit seiner Schnelligkeit und guten Technik seine Stärken. Natürlich ist er noch jung und kein kompletter Spieler, aber er wird uns nach vorne bringen. Da haben wir einen dicken Fisch an Land gezogen."

Neben drei externen Zugängen haben vier Spieler den Klub verlassen – darunter auch Ioannis Ketsatis. Der 35-jährige Abwehrspieler kann in seiner Fußballerlaufbahn auf 23 Regionalliga-Partien für den FC Kray zurückblicken und spielte auch für den ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga. Nach insgesamt eineinhalb Jahren trennen sich jetzt die Wege von Frohnhausen und Ketsatis. Das bestätigte Said gegenüber RS: "Wir hatten Meinungsverschiedenheiten. Deswegen haben wir uns getrennt."