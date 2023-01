LL NR 3: Arminia Klosterhardt zwischen Hallen-Absage und Knaller-Start in der Liga

Marcel Landers, Trainer von Arminia Klosterhardt, findet klare Worte zur Hallenstadtmeisterschaft in Oberhausen und freut sich auf die Restrunde in der Landesliga Niederrhein 2.

Kuriosum in Oberhausen. Aufgrund der äußeren Umstände verzichtete Marcel Landers, Trainer von Landesligist Arminia Klosterhardt, mit seiner ersten Mannschaft auf die Teilnahme an der diesjährigen Hallenstadtmeisterschaft.

Seine Kritikpunkte: Der Wechsel der Halle. Statt in der Willy-Jürissen-Halle, die im vorherigen Jahr in eine Notunterkunft für ukrainische Geflüchtete umfunktioniert wurde und noch nicht nutzbar ist, ging es in die wesentlich kleinere Sporthalle Schmachtendorf. Landers: "Der Wechsel war nicht ideal. Die Durchführung hätte man trotzdem besser handhaben können. Es geht hierbei um Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Bereitstellung einer Bande, die das Spielfeld vernünftig abgrenzt. Man muss das Turnier für Zuschauer und Spieler einfach attraktiver machen.“

Als Reaktion auf seine Kritik ließ er die Reserve von Klosterhardt antreten, die in der Bezirksliga Niederrhein 5 antritt. Und die Reserve war durchaus erfolgreich. Keine Niederlage, kein Gegentor, trotzdem nur Gruppenzweiter. Die Folge: Während man so in der Vorrunde in fast jeder Stadt weitergekommen wäre, musste die Arminia in Oberhausen das Aus verkraften, denn hier kamen nur die Ersten weiter und spielen am Sonntag (22. Januar) den Sieger aus.

Landers wird das nicht weiter stören, betonte er doch gegenüber RS: "Ich hatte als Spieler und als Trainer keinen Spaß mehr an der Halle. Zudem wollte ich nicht, dass sich einer unserer Spieler bei einem Turnier verletzt, das uns sportlich nicht weiterbringt."

Schließlich hat er mit seiner Mannschaft in der Liga große Ziele. Die Arminia ist Dritter, sechs Punkte hinter Spitzenreiter SV Scherpenberg und vier Zähler hinter dem Zweiten Mülheimer FC. Gegen die geht es gleich zum Auftakt (Sonntag, 26. Februar, 15:30 Uhr). Ein wegweisender Auftakt, will Landers mit seiner Elf weiter um den Aufstieg spielen. Er blickt voraus: "Wenn wir oben dranbleiben wollen, dürfen wir dieses Spiel nicht verlieren. Neun Punkte Abstand nach ganz oben wären dann wohl zu deutlich. Deshalb werden wir uns auch so vorbereiten, dass wir bis zum Saisonende um die Spitze mitspielen können.“

Dabei helfen soll ein weiterer Zugang, denn die Arminia hat Mittelstürmer Jan-Niklas Pia vom Oberligisten TVD Velbert verpflichtet. Landers verspricht sich viel vom Angreifer: "Wir wollen Jan-Niklas die Freude am Fußball wiedergeben, erhoffen uns aber auch wieder mehr Torgefahr, denn er weiß, wo das Tor steht! Ich freue mich auf die Zusammenarbeit von Joel Zwikirsch und Jan-Niklas Pia und hoffe natürlich, dass die Jungs sich gut ergänzen."