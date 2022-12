Die Spielvereinigung Sterkrade-Nord trennte sich Anfang Dezember von seinem Trainer. Die Suche nach einem Nachfolger läuft auf Hochtouren und soll nach Weihnachten abgeschlossen sein.

Am 12. Dezember 2022 vermeldete RevierSport, dass Daniel Charlier bei der Spielvereinigung Sterkrade das Handtuch geworfen hat.

Nach dem Rücktritt des Trainers ist Georg "Schorsch" Mewes auf der Suche nach einem Nachfolger.

Der Sportchef des Landesligisten hat einige Bewerbungen erhalten und auch schon Gespräche geführt, wie er RS verrät: "Wir haben mit vier Kandidaten gesprochen und werden noch einmal mit zwei weiteren Trainern nach Weihnachten sprechen. Dann fällt die Entscheidung. Das wird definitiv noch in diesem Jahr passieren."

Der 73-Jährige wollte keine Namen kommentieren. RevierSport erfuhr jedoch, dass Trainer wie Martin Stroetzel (einst SV Schermbeck, heute Nachwuchstrainer beim SVS), Guido Contrino (zuletzt TSV Wachtendonk-Wankum) und Sven Schützek (zuletzt SV Hönnepel-Niedermörmter) schon am Tisch bei Sterkrade-Nord saßen.

Sterkrade-Nord: Kommt es zur Zusammenkunft des ehemaligen Hö.-Nie-Erfolgsduos?

Allen voran die Bewerbung des Letztgenannten dürfte sehr interessant sein. Einst arbeitete der 45-jährige Schützek an der Seite des damaligen Cheftrainers Mewes als dessen Assistent beim SV Hö.-Nie. Das waren die glorreichen Zeiten des "Kultklubs" aus Kalkar, unter anderem besiegte Hö.-Nie. Rot-Weiss Essen im Niederrheinpokal und schaffte den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. Ob es nun das Duo Schützek als Cheftrainer und Mewes als Sportchef bei der Spielvereinigung Sterkrade-Nord geben wird, dürfte in den nächsten Tagen entschieden werden.

Mewes: "Nochmal: Ich werde keine Namen kommentieren. Die Gespräche, die wir bisher geführt haben, waren alle sehr interessant. Jeder Bewerber war gut vorbereitet. Wir haben auch aktuell keinen Favoriten. Wir lassen das als Vorstand über Weihnachten alles sacken. Vielleicht haben wir ja an den Festtagen einen Traum oder eine Eingebung und wissen dann, wem wir das Vertrauen schenken."