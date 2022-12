SW Wattenscheid 08: Keine Lust auf Rechenspielchen

Landesligist SW Wattenscheid 08 schwebt in Abstiegsgefahr. Die Hoffnung lebt aber weiter.

Wie so viele andere Mannschaften auch musste SW Wattenscheid 08 in der Hinrunde dieser Saison mit vielen Ausfällen kämpfen. Deshalb steht zur Pause auch nur ein Abstiegsplatz in der Landesliga Westfalen 3 auf der Habenseite.

Doch die Wattenscheider geben sich noch lange nicht auf. Von Zahlenspielen will man dort aber nichts wissen.

Christian Möller (Trainer SW Wattenscheid 08) über…

… die Hinrunde in der Landesliga Westfalen 3: „Es ist keine gute Runde gewesen. Wir hatten viele unnötige Niederlagen und Punktverluste. Man muss sich nur unser letztes Spiel angucken, in dem wir wegen der Ausfälle mit Spielern aus der Kreisliga B oder C spielen mussten. In der 90. Minute verlieren wir dann das Spiel. Zwischenzeitlich haben wir auch gute Spiele gehabt und haben gezeigt, dass wir auch gegen Mannschaften, die weitaus höher stehen, mithalten können. Trotzdem war die Trainingsbeteiligung immer gut. Ich bin mir sicher, wenn andere Mannschaften so dastehen würden, würde keiner mehr kommen.“

… personelle Veränderungen in der Winterpause: „Bei uns wird sich einiges tun. Es wird einige Verstärkungen geben und vielleicht werden uns noch einige Spieler verlassen.“

… die Ziele für 2023: „Sechs Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz sind aufholbar, zwei oder drei Punkte wären natürlich schöner. In der vergangenen Saison haben 41 Punkte für den Klassenerhalt gereicht. Da bräuchten wir jetzt noch 27. Wir bleiben optimistisch, auch wenn es etwas komisch ist, dass gefühlt die halbe Liga um den Aufstieg und die andere Hälfte gegen den Abstieg spielt. Allerdings ist es mit fünf Absteigern auch alles nicht einfach zu rechnen. Für uns gibt es kein Punkteziel, für uns zählt nur der Klassenerhalt.“

… die Vorbereitung: „Wir werden in diesem Winter nicht an Hallenturnieren teilnehmen. Da ist die Gefahr von Verletzungen und Sperren zu groß. Das haben die letzten Jahre so gezeigt. Wir werden einige Testspiele absolvieren und natürlich trainieren.“