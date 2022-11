Landesliga: Arminia Klosterhardt mit jüngstem Kader "auf sehr gutem Weg"

Arminia Klosterhardt stellt den jüngsten Kader der Landesliga 2 Niederrhein. In zwei Wochen empfängt das Team von Marcel Landres, aktuell Zweiter, Spitzenreiter SV Scherpenberg.

Die DJK Arminia Klosterhardt spielt in der Landesliga Gruppe 2 am Niederrhein bislang eine erfolgreiche Hinserie. Mit 25 Punkten aus zwölf Partien steht das Team von Marcel Landers aktuell auf Platz zwei.

Am vergangenen Wochenende musste Klosterhardt aber einen kleinen Dämpfer einstecken. Gegen den VfB Bottrop reichte es nur zu einem 0:0. Landers attestiert dem Gegner eine gute Leistung. „Die letzten zehn Minuten hatten wir aber drei hundertprozentige Chancen. Wenn wir eine absolute Spitzenmannschaft sind, dann schießen wir da das 1:0 und fahren nach Hause. So ist das 0:0 ok, wir können damit leben, aber es ist trotzdem ärgerlich.“

Landres lobt die Hinrunde, hadert mit Punktverlusten

Die aktuelle Punkteausbeute kann sich dennoch sehen lassen. „Das Wort zufrieden benutze ich eigentlich ungern. Wenn man zufrieden ist, dann macht man immer ein bisschen weniger. Wir haben sicherlich eine gute Hinrunde gespielt.“

Nicht ganz so gut seien derweil die Punktverluste gegen vermeintlich schwächere Teams gewesen. „Wenn man sieht, dass wir gegen Bedburg-Hau verlieren, dann gegen Hönnepel-Niedermörmter und auch gegen Bottrop wieder Punkte lassen, dann ist das einfach ärgerlich. Die Jungs sind gut dabei und belohnen sich dann nicht für die harte Arbeit.“

Bei der Arminia wird auch in dieser Saison wieder voll auf die Jugend gesetzt. „Wir haben mit etwa 21,2 Jahren im Schnitt die mit Abstand jüngste Mannschaft in der Liga“, erklärt Landres stolz und hat Verständnis, dass es in diesem Alter auch mal Leistungsschwankungen gibt. „Das muss man den Jungs auch mal zugestehen.“ Die Fortschritte seiner jungen Truppe können sich trotzdem sehen lassen.

Steckte man in der Hinrunde der letzten Saison noch im Abstiegskampf, greift man diese Saison oben an. „Das ist schon eine Entwicklung, die man da sehen kann. Das Gute ist, dass wir auch noch nicht am Ende sind. Wenn wir es wirklich schaffen, die Jungs ein, zwei Jahre beisammenzuhalten, dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg“, ist sich der Trainer sicher.

Spitzenspiel gegen SV Scherpenberg steht an

Dieser sehr, sehr gute Weg soll nach Möglichkeit auch in der Tabelle zu sehen sein. Landers, der einen Vier- bis Fünfkampf an der Spitze voraussagt, trifft am letzten Spieltag der Hinrunde mit seiner Mannschaft auf den Tabellenführer aus Scherpenberg. Den sieht er im Titelrennen auch als Favoriten an. „Aber auch die lassen Federn und dann müssen wir da sein. Das haben wir bis jetzt noch nicht hinbekommen. Aber übernächste Woche kommen sie zu uns und auch da wollen wir auf Sieg gehen.“

Dann empfängt die beste Defensive und die beste Heimmannschaft der Liga die beste Offensive und Auswärtsmannschaft. „Es ist das absolute Topspiel. Wir wollen die Partie gewinnen und wissen, was auf uns zukommt. Wir wissen aber auch, dass die Saison noch nicht zu Ende ist, egal wie das Spiel ausgeht.“ Dennoch ist im klar: „Wenn wir dieses Spiel für uns entscheiden, sind wir am Ende der Hinrunde Tabellenführer. Wenn wir es vergeigen, sind wir fünf Punkte weg. Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel.“

Zuvor geht es im Kreispokal-Halbfinale gegen Bezirksligist Rhenania Bottrop. Landers kündigt eine große Rotation an. „Da werden die Jungs, die in den letzten Wochen eine hohe Belastung hatten, komplett geschont. Wir werden auch vier, fünf Spieler aus der U19 mitnehmen.“