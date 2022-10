Der VfB Frohnhausen feierte beim Heisinger SV den Einzug ins Kreispokal-Viertelfinale. Alle vier Begegnungen sind bereits ausgelost.

Am Donnerstagabend wurde an der Uhlenstraße das letzte Achtelfinale im Essener Kreispokal angepfiffen. Der Bezirksliga-Vorletzte Heisinger SV traf auf den Landesligisten VfB Frohnhausen. Es entwickelte sich ein packender, intensiver Schlagabtausch. Zur Pause führte der HSV mit 2:1, nachdem Tobias Köfler einen Doppelpack für die Hausherren erzielte. Nur fünf Zeigerumdrehungen nach dem Seitenwechsel wurde bei den Gästen Leon Lieske wegen einer Notbremse vom Platz gestellt.

Überzahl, Führung – viel hat nicht zu einer Überraschung gefehlt. Frohnhausens Torjäger Chamdin Said rettete seine Mannschaft dann aber in der zweiten Halbzeit mit einem lupenreinen Hattrick in nur zwölf Minuten. Somit gewann der VfB mit 4:2

Seyhan Okcu, Geschäftsführer der Hausherren, konnte seinem Team keinen Vorwurf machen: "Es ist wirklich schade. Wir haben einen guten Pokalfight abgeliefert und waren lange ebenbürtig. Am Ende kassieren wir zwei Konter. Dass Frohnhausen Qualität hat, wissen wir. Wir können den Platz aber erhobenen Hauptes verlassen."

Heisinger SV – VfB Frohnhausen 2:4 (2:1) Tore: 0:1 Hillmann (18.), 1:1 Köfler (22.), 2:1 Köfler (24.), 2:2 Said (74.), 2:3 Said (80.), 2:4 Said (86.). Besondere Vorkommnisse: Rote Karte Lieske (VfB, 50 Minute, Notbremse). Zuschauer: 75 Schiedsrichter: Cristian Bock

Trotz einer schwachen ersten Hälfte hat der Favorit seine Pflicht erfüllt und steht im Viertelfinale. "Heisingen hat es defensiv richtig gut gemacht in der ersten Halbzeit. Das war ein schwieriges Spiel. Die alten Haudegen Issa Issa und Chamdin Said haben die Partie gedreht. Wir freuen uns über den Einzug in die nächste Runde", erklärte VfB-Trainer Issam Said nach dem Schlusspfiff.

In der Runde der letzten Acht treffen die "Frohnhauser Löwen" – Ende März 2023 – auf den Liga-Konkurrenten Sportfreunde Niederwenigern. Dieses Duell gab es bereits am dritten Spieltag, da siegte Niederwenigern mit 2:1.