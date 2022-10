Landesliga Niederrhein 3: BW Mintard mit "offensiver Wucht" - Knappmann-Elf mit Kantersieg

Die DJK Blau-Weiss Mintard feierte am 7. Spieltag der Landesliga Niederrhein einen 6:1-Sieg gegen den 1. FC Wülfrath. Trainer Christian Knappmann ist "mächtig stolz."

Einen Spieler stellt Christian Knappmann besonders heraus. Beim 6:1-Sieg der DJK Blau-Weiß Mintard gegen den 1. FC Wülfrath am 7. Spieltag der Landesliga Niederrhein 3 kehrte Stürmer Timo Conde nach vierwöchiger Verletzungspause zurück in die Startelf: „Timo Conde ist ein extrem wichtiger Faktor für uns. Mit ihm haben wir Struktur im Anlaufverhalten. Er steuert das Kollektiv," erklärt sein Coach.

Conde, der mit Knappmann bereits bei Westfalia Herne zusammenarbeitete, schoss zudem das zwischenzeitliche 3:0. Knappman sagt: „Diese offensive Wucht, die wir haben, haben wir komplett gezeigt.“

1. FC Wülfrath: Individuelle Qualität fehlt laut Knappmann

Auf die Frage, ob der Sieg an den Stärken seiner Mannschaft oder an den Schwächen des Gegners lag – Wülfrath hat bislang alle sieben Ligapartien verloren – erklärte der 41-Jährige: „Sie haben schon einen richtig guten Plan gegen den Ball. Ich glaube, dass Dennis Wienhusen einen richtig guten Job macht. Aber man muss sagen, dass die individuelle Qualität bei Wülfrath momentan unter Landesliga-Durschnitt ist.“

Wuppertaler SV: Christian Knappmann über seinen neuen Job

Neben dem Spiel seiner Mannschaft sah der gebürtige Düsseldorfer am Wochenende auch noch ein anderes. Schließlich ist Knappmann seit gut drei Wochen in der Geschäftsstelle des Wuppertaler SV aktiv.

Für den WSV gab es am Wochenende eine 1:4-Heimklatsche gegen die U23 von Schalke 04. Seine Doppelfunktion ist für Knappmann „keine Arbeit, sondern das Ausleben einer Passion, weil beides mit Fußball zu tun hat“. Deswegen brauchen die Mintarder auch keine Sorgen um ihren Trainer haben. Und was macht Knappmann beim WSV? „Der Löwenanteil meiner Arbeit steckt im Marketing. Wie sich das in Zukunft entwickeln wird, wird man sehen.“

Ich sage nicht, dass der Aufstieg unser Ziel ist. Christian Knappmann

Während es bei Mintard also richtig läuft, geht die Krise beim WSV weiter. „Ich bin beim WSV nicht für das Sportliche verantwortlich. Aber ich habe als Fan natürlich eine Meinung. Ich bin mir sicher, dass sich das Blatt wenden wird, weil ich jeden Tage sehe, mit welcher Leidenschaft die Verantwortlichen ihrem Job nachgehen.“

DJK Blau-Weiß Mintard: Aufstieg in die Oberliga als Ziel?

Am Abend – nach einem 10-Stunden-Arbeitstag – fährt Knappmann dann zum Training seiner Mülheimer Mannschaft. Ob der Aufstieg in die Oberliga das Ziel der Blau-Weißen ist? Knappmann formuliert es so: „Ich sage nicht, dass der Aufstieg unser Ziel ist. Unser Ziel ist es, über die gesamte Saison eine Konstanz zu entwickeln, sodass am Ende der Aufstieg möglich ist.“

Er führt aus: „Wir wollen Spiel für Spiel unsere PS auf die Straße bringen. Wenn am Ende eine Mannschaft dann noch besser ist, dann ist das verdient und wir gratulieren artig“, erklärt der ehemalige Mittelstürmer.