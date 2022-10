In der Landesliga Gruppe 3 rollte am Samstag der Ball. Vier Teams von oben waren im Einsatz. In Niederwenigern entwickelte sich eine irre Partie.

Zwei Spiele wurden in der Landesliga Gruppe 3 bereits am Samstagnachmittag ausgetragen. Aufsteiger Adler Union Frintrop gastierte beim Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern und Titelanwärter Blau-Weiß Mintard hatte den ambitionierten SC Velbert zu Gast in Mülheim. Alle vier Klubs waren vor dem Spieltag in der Top-5 der Landesliga zu finden – und das wird sich auch zumindest bis zum Sonntag nicht ändern.

RevierSport hat beide Partien zusammengefasst:

Sportfreunde Niederwenigern – Adler Union Frintrop 3:2 (0:1)

Mit Adler Union Frintrop gastierte die beste Offensive der Liga mit Top-Torjäger Yannick Reiners in Hattingen. Marcel Cornelissen hatte vor der Partie seinen großen Respekt vor dem Gegner geäußert: "Sie sind stark im Pressing und geduldig im Aufbau. Ein Großteil der Truppe hat die letzten Jahre durchgängig in der Oberliga gespielt."

Torjäger Reiners brachte die Mannen vom Wasserturm in der 16. Minute mit seinem zehnten Saisontreffer in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Flügelspieler Timo Dapprich (56.) auf 2:0. Eine Viertelstunde später erzielte Daiki Matsubara den Anschlusstreffer für Niederwenigern. In der 89. Minute gelang den Hausherren der Ausgleich - Marc Fabian Rapka war der Torschütze. Und dann wurde es ganz bitter für den Gast: Es lief die Nachspielzeit und durch ein Eigentor von Nicolas Strömann geriet Adler Union noch auf die Verliererstraße.

Niederwenigern siegte mit 3:2 und ist - zumindest bis Sonntag - der neue Tabellenführer der Landesliga.

Aufstellung Niederwenigern: Dehl – Stahl, Köfler, Rapka, Matsuno – Heufken (66. Sato), Renneberg (46. Gipper), Barrera – Enz, Matsubara, Gerhardt Aufstellung Frintrop: N. Reiners – Wischnat, Engelberg, Büttner, Bönisch – Ohters (34. Pirredda), Brechmann – Dapprich (80. Tißen), Schneemann (86. Strömann) – Groll (61. Toepelt), Y. Reiners Tore: 0:1 Reiners (16.), 0:2 Dapprich (56.), 1:2 Matsubara (71.), 2:2 Rapka (89.), 3:2 Eigentor (93.)

Blau-Weiß Mintard – SC Velbert 0:0

In der Vorwoche feierte Blau-Weiß Mintard einen Last-Minute-Erfolg über den DV Solingen (2:1). Nun wollte die Mannschaft von Cheftrainer Christian Knappmann gegen den SC Velbert nachlegen. Doch die Knappmann-Schützlinge waren gewarnt: Velbert hatte nach der Auftaktniederlage in Frintrop aus den folgenden vier Partien zehn Punkte geholt.

Es entwickelte sich eine intensive Partie, in der beide Mannschaften gute Torchancen hatten. Vor allem Mintard war in der Schlussphase am Drücker und hatte Pech, als Ben Kastor den Pfosten (83.) traf. Aber auch die Gäste trafen in Person von Mete Kalinci spät die Latte (93.). Schlussendlich erkämpfte sich Velbert ein 0:0-Remis.