VfB Frohnhausen: Issam Saids größter Trainer-Traum ist die Oberliga

Der VfB Frohnhausen ist mit vier Punkten aus den ersten vier Spielen in die Landesliga-Saison 2022/2023 gestartet. Trainer Issam Said ist mit der Ausbeute einverstanden.

Issam Said ist beim VfB Frohnhausen seit zwölf Jahren der Cheftrainer. Die Essener spielen nun im fünften Jahr in Folge in der Landesliga. Mehr geht aktuell nicht, wie Said betont. Doch in dem Unternehmer, der das Sportfachgeschäft "Sport Duwe" führt, lebt noch ein großer Traum.

"Als Trainer will ich irgendwann mal in der Oberliga trainieren. Am liebsten natürlich mit dem VfB Frohnhausen dort spielen. Aber aktuell ist das nicht machbar. Wir müssen uns infrastrukturell verbessern. Vielleicht gehen wir das Ziel in zwei, drei Jahren an", sagt Said.

Früher wäre ich ausgerastet, wenn mir jemand während der Saison in die Sonne geflogen wäre. Aber heute ist der Fußball nicht mehr die Nummer eins. Die Jungs müssen auch auf die Kohle schauen und am besten wegfliegen, wenn keine Ferienzeit ist. Issam Said

Der 45-Jährige will in dieser Saison primär die Mannschaft ein weiteres Jahr in der Landesliga halten. Dass das nicht so einfach wird, weiß auch der ehemalige Torwart. "Die Liga ist unheimlich ausgeglichen. Jede Mannschaft, bis auf Rellinghausen, hat nach vier Spielen schon eine Niederlage kassiert. Bis auf zwei Teams hat auch jeder mindestens schon eine Partie gewonnen. Das alles beweist, wie eng es zugeht. Für uns gilt es erst einmal vier Mannschaften hinter uns zu lassen und eine ruhige Saison zu erleben. Das wird schwer genug", erzählt der Familienvater.

Aktuell, vor dem Stadtderby am Sonntag gegen Tusem Essen, fehlen Said einige Spieler - sowohl verletzungs- als auch urlaubsbedingt. "Früher wäre ich ausgerastet, wenn mir jemand während der Saison in die Sonne geflogen wäre. Aber heute ist der Fußball nicht mehr die Nummer eins. Die Jungs müssen auch auf die Kohle schauen und am besten wegfliegen, wenn keine Ferienzeit ist. Deshalb akzeptiere ich das auch. Die Zeiten, vor allen Dingen, finanzieller Hinsicht haben sich geändert", sagt Said.

Im letzten Spiel stand Said nur ein fitter Ergänzungsspieler zur Verfügung. Für das Wochenende hofft er, dass der Kader sich wieder ein wenig füllen wird. Said: "Es wird schwer gegen Tusem. Überhaupt sind die Essener Duelle immer sehr eng. Hier entscheidet eigentlich immer die Tagesform."